Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y su 'número dos' por acoso
Han presentado los hechos, al igual que en el 'caso Tomé', a través del canal interno del PSdeG. Rey critica que se use esta herramienta con fines "espurios" y advierte que si las denunciantes no han ido al juzgado en su momento "es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar"
El PSdeG ha recibido en su canal interno dos denuncias por una situación de supuesto acoso acoso contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage. Están firmadas por dos exconcejalas y compañeras de partido, una de ellas Eva Martínez Acón.
Martínez Acón es la ex secretaria general del PSOE de A Coruña, que fue desposeída fulminantemete de sus atribuciones de gobierno por la regidora alegando su "nula dedicación". Fue solo año y medio después de acceder a la Alcaldía, en noviembre de 2020.
La herramienta usada para las denuncias es el canal interno del PSdeG, el mismo al que llegaron las denuncias del 'caso Tomé', cuya gestión por parte del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, fue duramente criticada por la regidora coruñesa. Tras conocer las denuncias, la alcaldesa emitió un comunicado en el que critica el uso del canal con fines "espurios": "Lo que se está haciendo es atentar contra una herramienta útil contra determinados comportamientos machistas".
"Creo que se han confundido de medio: a donde tienen que ir es al juzgado, y si no lo han hecho esas personas, con las que hace años que no tengo ninguna relación, entiendo que es porque saben perfectamente que no hay nada que denunciar, y porque saben que en España la denuncia falsa es un delito", indica el comunicado de Rey.
(en ampliación)
