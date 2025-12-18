Fallece Enrique Rojas Guillén, gerente de la Sinfónica entre 1992 y 2000

La Orquesta Sinfónica de Galicia ha informado a través de sus redes sociales del fallecimiento del que fuese gerente de la formación entre 1992 y el año 2000, Enrique Rojas Guillén, de quien destaca que entendía la música "como un trabajo profundamente humano" y que "creía en las relaciones cercanas, en el cuidado de las personas y en la importancia de crear un clima de confianza y respeto dentro de las orquestas".

La OSG despide "con tristeza" a su exgerente y recuerda que, para él, "la gestión no tenía sentido sin escucha, sin diálogo y sin una implicación real con quienes hacen posible la música cada día".

"Nos queda el recuerdo de una persona cercana, generosa y comprometida, que supo poner a las personas en el centro del proyecto musical", finaliza el comunicado de la orquesta, que envía su "cariño y agradecimiento" a la familia de Rojas Guillén.

En una entrevista con la revista Codalario, Rojas Guillén recordaba que llegó a la Sinfónica "a finales del 92, a pocos meses de su nacimiento, unos días antes de su primer concierto de abono en la primera temporada de su historia, en los días en los que muchas personas pensaban que no cuajaría, en su total desaparición". Se incorporó en enero de 1993 y dos años después, la formación hacía su primera gira europea en grandes salas de conciertos y, a partir de entonces, según repasa en su respuesta, en 1994 nació la Escuela de Práctica Orquestal, germen de la actual Orquesta Joven y, más tarde, el coro. Participó también como asesor en la reforma del teatro Rosalía de Castro.