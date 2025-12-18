Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inés Rey brinda por un 2026 en el que derribar muros: obras en barrios, grandes proyectos y lucha contra la violencia machista

El próximo año estará marcado por la reforma de los Cantones, el estreno de la estación intermodal o la ampliación de la avenida de Alfonso Molina

Recepción municipal de Navidad

Recepción municipal de Navidad / LOC

Ana Carro

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, brinda por un 2026 en el que seguir derribando muros, con nuevas obras en barrios, grandes proyectos como la reforma de los Cantones y la lucha contra la violencia machista. Puso de ejemplo el derribo del muro del Observatorio, el pasado octubre, una actuación que tuvo un presupuesto de 50.000 euros, para expresar que "no hay temas menores" y que nada es imposible. Reconoció tener la "ilusión intacta" para "seguir luchando por grandes cosas y también pequeñas".

Así, mira al futuro, al nuevo año, con la intención de "empujar para que la modernización llegue a todos los barrios". El 2026 estará marcado por la reforma de los Cantones, el estreno de la estación intermodal o la ampliación de la avenida de Alfonso Molina. También, anunció, "Xuxán se incorporará al mapa del autobús urbano" y reclamó un Consorcio Metropolitano de transporte.

"Es de justicia que nuestra universidad empiece a formar a los médicos del mañana", reivindicó, y recordó que esta es ciudad es "el motor económico de Galicia".

Celebró que A Coruña superase los 250.000 habitantes, que se estrenase la nueva calle San Andrés, que se abriese por fin el mercado de Monte Alto y que se iniciasen las obras del mercado de Santa Lucía, además de dar pasos adelante con Coruña Marítima.

Admitió que hay otro muro que derriba y que le preocupa bastante, que es la vivienda. "Se está privando de un derecho constitucional. Creo que tenemos la obligación de luchar por que personas con bajas rentas puedan acceder a una vivienda, y también jóvenes y mayores", expuso, a la vez que citó medidas ya puestas en marcha como la zona residencial tensionada o la regulación de las viviendas de uso turístico.

Inés Rey lamentó que ya son "muchos años luchando contra la violencia machista, que sigue siendo una lacra". "Sin mirar colores ni siglas, es algo intolerable", resumió, e invitó a que sea "la verdad y la honestidad" las que protagonicen la política.

TEMAS

