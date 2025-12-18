Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Momentos Alhambra trae a Cocco Lexa y Gonzalo Hermida

Momentos Alhambra ha avanzado su cartel para el año que viene en Galicia, con dos paradas en A Coruña. Cocco Lexa tocará el martes 17 de marzo en la sala Malavida. El artista granadino define su estilo como «latino mediterráneo». En el mismo escenario actuará Gonzalo Hermida el 18 abril. Las entradas están a la venta en la web de Momentos Alhambra.

