El montaje del ‘Lego’ de Xuxán

Arranca el montaje de las fachadas prefabricadas —producidas por una empresa gallega— de los pisos de promoción pública de la Xunta en Xuxán ubicados en la parcela Z13, donde ya se finalizó la estructura del edificio, para la que también se utilizaron piezas industrializadas.

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, que visitó este miércoles las obras, explicó que la instalación de piezas prefabricadas, como si se tratase de un Lego, está permitiendo construir más rápido, con todas las garantías de calidad y con una mayor eficacia. Así, el inmueble contará con la máxima calificación de eficiencia energética.

Además, otra de sus ventajas es que se requiere menos mano de obra en un momento en el que el déficit de personal para la construcción es un problema constante en el sector. La idea de la Xunta es aplicar estas técnicas en el futuro desarrollo de Monte Mero. De hecho, la conselleira anunció que la Xunta elabora junto a a la Fundación Galicia Constrúe y el Clúster de la Construcción un Plan director de la construcción industrializada.

Sorteo de las viviendas

Este edificio, cuya obra arrancó en julio de 2024, contará con 40 viviendas públicas. Allegue informó de que «el 16 de enero se realizará el sorteo para adjudicarlas, con el compromiso de que el 40% sean para menores de 36 años». La Xunta invierte en estos trabajos 7,7 millones de euros, de los que 1.,96 proceden de fondos europeos.

El primer requisito que se necesita para poder acceder a uno de estos pisos es estar inscrito en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda. Hay cinco viviendas de dos dormitorios, dos de ellas para jóvenes; también 30 viviendas de 3 dormitorios, con 11 para menores de 36 y dos para movilidad reducida; y hay 5 viviendas de cuatro dormitorios, con 2 exclusivamente para menores de 36. Las viviendas tienen entre 68 y 118 metros cuadrados. El inmueble, de cinco plantas, dispone de unos 2.500 metros cuadros de espacio de garaje, en total unas 88 plazas, así como cinco locales comerciales.