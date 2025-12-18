Una mujer resulta herida en un atropello en A Coruña

Una mujer de 42 años ha resultado herida hoy en un atropello registrado en A Coruña, según informa la Policía Local. Ha ocurrido alrededor de las 08.50 horas cuando la mujer cruzaba la calzada en la confluencia de la calle Uruguay con la avenida de Arteixo, a la altura del Palacio de la Ópera.

La peatón atravesaba por un paso de peatones sin regulación semafórica cuando resultó alcanzada por un vehículo. Una ambulancia del 061 ha acudido al lugar del atropello y ha evacuado a la mujer al Hospital de A Coruña (Chuac) con heridas de carácter leve, según informa el 092.