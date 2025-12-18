La Navidad en la comarca de A Coruña: planes para toda la familia

Los concellos de la comarca de A Coruña se vuelcan con la Navidad para ofrecer entretenimiento y planes para toda la familia. A los clásicos mercados navideños, con puestos de artesanía y gastronomía, se suma una diversa oferta de ocio, talleres, atracciones y actividades para todos los gustos que van desde un belén viviente, otro con una superproducción de cine e incluso una casa decorada con elfos, renos y papá noeles. Es época de patinar sobre hielo, de disfrutar de parques temáticos navideños y de probar suerte en los sorteos que organiza el comercio local. Repasamos, al detalle, la programación que llega estas navidades a todos los rincones del área metropolitana.

Oleiros

Oleiros apuesta esta Navidad por pista de hielo, atracciones y talleres temáticos que se instalan en la plaza de Esther Pita, en Santa Cruz hasta el 11 de enero, con talleres de elaboración de carteles de Navidad, figuras con muñecos de nieve y animación para los más pequeños. También en Santa Cruz, se puede visitar un belén que cuenta con una producción de cine: quienes visiten la Iglesia Nueva de Santa Cruz de Liáns se encontrarán con efectos lumínicos, sonoros y una cuidada puesta en escena que repasa el Misterio y otras escenas presentes en las celebraciones de Navidad. Una obra de 60 metros cuadrados que ha supuesto un año y medio de trabajo con hasta una veintena de personas. En Santa Cristina, habrá pista de hielo y poblado navideño hasta después de Reyes. Quienes lo visiten podrán disfrutar de atracciones infantiles, casetas de hostelería, conciertos, animación y visitas de Papá Noel.

Cambre

Los escolares de Cambre pueden enviar su carta a los Reyes Magos y participar en un concurso de dibujo cuyo ganador ilustrará el cartel de la Cabalgata de Reyes Magos. También hay poblado navideño en Cambre, con casa de Papá Noel, árbol de navidad, decoración navideña y actividades dirigidas a niños y niñas, además de una campaña para dinamizar el comercio local durante la Navidad. Sin olvidar que esta localidad acoge uno de los principales atractivos de la Navidad en la comarca: el belén viviente de Bribes, que se ha batido esta Navidad su récord de participación.

Culleredo

El poblado navideño ‘Winter Park’ y su espectáculo ‘Winter circus’ se instalan en el paseo marítimo de O Burgo con mercado, atracciones y food trucks hasta el lunes 11 de enero. Habrá visitas de Papá Noel, el Apalpador y los Reyes Magos, espectáculos de teatro y cuentacuentos, campamento de Navidad y animación en las calles con villancicos y actuaciones. Además, el Concello promueve la campaña 'Reis Magos solidarios' para que ningún niño del Concello se quede sin juguete. Las familias deberán escribir una carta con hasta tres propuestas de regalos con un límite de 35 euros cada uno. El plazo para inscribirse en este formulario permanecerá abierto hasta el lunes 22.

Arteixo

La Navidad llega a Arteixo con el lema ‘O Nadal que nos une. Maxia e igualdade’ y actividades para todos los públicos que incluyen un mercadillo con casa de Papá Noel hasta el 5 de enero, talleres y actividades en los centros cívicos, rutas culturales, teatro familiar, conciertos y buzones reales para los Reyes Magos. Este sábado, 20 de diciembre, se celebra la tradicional Feira do Galo, una cita típica de estas fiestas que combina producto, música y cultura popular en una jornada que contará con el Grupo Triskel y la entrega de premios a las mejores cestas. Este año, se entregan sin animales vivos debido al confinamiento de las aves de corral.

Sada

El comercio de Sada realiza una campaña navideña con sorteos y tardeos musicales. En la plaza de San Roque se instalana un mercadillo que combina puestos y animación. Y en el auditorio de la Casa de la Cultura Pintor Lloréns se celebra el Concierto de Navidad de la Banda y el Coro Municipal de Sada el sábado, 20 de diciembre, a las 19.30 horas. Hay entrada libre hasta completar aforo.

Betanzos

La Navidad de Betanzos incluye exposiciones, teatro, cine familiar en el Alfonsetti, actividades lúdicas y musicales, además de espectáculos de magia y el tradicional mercadillo navideño con casetas. El Concello refuerza su apuesta navideña con una pista de hielo natural que se instalará en la plaza García Naveira hasta el 8 de enero.

Abegondo

En Abegondo, el Concello apuesta por actividades muy pegadas a la infancia: desde videoconferencias con Papá Noel en el Aula Cemit de la casa consistorial hasta talleres y pequeñas galas navideñas en el centro urbano y parroquias.

Bergondo

Una casa de la localidad Santa Marta de Babío, en Bergondo, se convierte en parada obligatoria por su decoración navideña. Hay elfos, papa noeles, renos, reyes magos, pastores y otros personajes propios de estas fiestas que causan sensación entre el vecindario y los curiosos que se acercan a verla desde municipios próximos.

Curtis y Teixeiro

Curtis y Teixeiro también organizan un mercado de Navidad y poblado iluminado Habrá villancicos en las calles y villancicos en las calles, donde no faltarán las casetas decoradas, el comercio local, atracciones infantiles y un área de hostelería para comer y beber en el propio recinto.