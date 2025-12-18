Padres piden mejorar la seguridad en la entrada a los colegios de Visma y Mesoiro

El atropello de un menor el pasado viernes en las inmediaciones del CEIP Novo Mesoiro, en A Coruña, ha reavivado la preocupación de las familias por la seguridad vial en los accesos a los centros escolares. Aunque el accidente no tuvo consecuencias graves, el ANPA denuncia que se trataba de una situación anunciada y reclaman medidas urgentes, especialmente presencia policial en las horas de entrada y salida. Una demanda que también se repite en el CEIP Plurilingüe San Pedro de Visma, donde las familias alertan desde hace años del peligro diario que sufren los niños, agravados con las obras.

Familias de Novo Mesoiro cruzando por el paso de peatones del atropello. | Iago López

Nuria Varela, presidenta del ANPA Monte do Muíño del CEIP Novo Mesoiro, explica que «llevamos desde principio de curso reclamando que se suban los pasos elevados». Cuenta que «hace dos semanas, los representantes del Concello pudieron ver in situ cómo los coches no van a la velocidad adecuada». El viernes, ese riesgo se materializó en un atropello leve. «Un niño cruzaba y un coche, con problemas de visibilidad por otro vehículo aparcado en doble fila, le dio un golpe pequeño. Por suerte, la conductora iba a velocidad moderada y no pasó nada». El menor fue trasladado a urgencias por un dolor en la pierna, aunque no sufrió lesiones graves. «Si hubiera un paso elevado, habría parado y no habría pasado nada», lamenta Varela, que insiste en que los sustos son frecuentes desde que abrió el colegio. «Antes era solo una idea de que podía pasar algo, pero ahora ya es una realidad», afirma.

Según la presidenta del ANPA, el Concello les comunicó que la elevación de los pasos está presupuestada, pero mientras no se ejecute consideran imprescindible la vigilancia policial. «Necesitamos presencia policial para regular el tráfico y reducir la velocidad. La policía nunca vino por aquí», denuncia, y critica que «en centros concertados sí hay policía y en los públicos apenas». Tras el atropello, esperaban medidas inmediatas. «Pensábamos que el lunes habría presencia policial, pero de momento no ha habido ninguna. Este accidente se pudo haber evitado», subraya.

En Visma

Una situación muy similar se vive en el colegio San Pedro de Visma. Padres del centro describen a este periódico un acceso escolar lleno de obstáculos. «En la subida al cole, de un lado no hay acera y siempre hay coches aparcados. La pasividad de la policía es pasmosa», denuncia. Del otro lado existe acera, pero las obras de la futura urbanización la han reducido en varios puntos. «Hay zonas en las que un niño pasa entre una valla y un autobús con apenas 40 o 50 centímetros. Es escandalosamente peligroso», aseguran.

El centro, con unos 400 alumnos, concentra la salida por la puerta principal: «El autobús se sube a la acera mientras pasamos con el niño de la mano», explica una de las madres. Las familias han trasladado el problema al Concello, pero sin solución: «Nos dicen que se va a arreglar la calle, pero no se hace. La situación lleva años y se agrava con las obras».

La Policía Local solo acudió tras las quejas en redes sociales. «Vinieron a multar a las 10.30, cuando el problema es entre las nueve menos diez y las nueve y cinco. Tienen que venir a la hora de entrada», reclaman los padres, que se pregunta por qué no se actúa antes de que ocurra una desgracia: «Hay coles concertados con policía. ¿Los públicos no tenemos derecho también? Lo que pasó en Novo Mesoiro puede pasar aquí».