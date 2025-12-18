Premio a la Asociación de Produtoras Independentes

La Academia Galega do Audiovisual entregó el XIV Premio José Sellier a la Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), en reconocimiento a su trayectoria ejemplar, a su carácter pionero y a su contribución decisiva a la construcción, consolidación y proyección del sector audiovisual gallego a lo largo de más de tres décadas. Lo recogió su presidente, Felipe Lage.