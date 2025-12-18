Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Impagos en varias concesionarias municipales de A CoruñaEl Dépor elimina al Mallorca de la CopaUna nave histórica de la N-VI volverá a la actividadCabalgata de Reyes A Coruña 2026: horario y recorrido
Premio a la Asociación de Produtoras Independentes

RAC

A Coruña

La Academia Galega do Audiovisual entregó el XIV Premio José Sellier a la Asociación Galega de Produtoras Independentes (AGAPI), en reconocimiento a su trayectoria ejemplar, a su carácter pionero y a su contribución decisiva a la construcción, consolidación y proyección del sector audiovisual gallego a lo largo de más de tres décadas. Lo recogió su presidente, Felipe Lage.

