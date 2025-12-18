La presentadora Patricia Pardo homenajea a María Pita en su programa de Telecinco

La presentadora compostelana Patricia Pardo ha querido hacer un homenaje a María Pita en su programa Vamos a Ver, de Telecinco. El pasado viernes se caracterizó como la heroína nacida en Sigrás para presentar en las mañanas televisivas.

"En la época en la que William Shakespeare cumplía 25 años y Lope de Vega estaba a punto de revolucionar el teatro, una mujer tuvo un papel crucial en la historia pero sigue siendo una gran desconocida. En 1589, María Pita defendió A Coruña del ataque de los ingleses, capitaneados por el temido corsario Francis Drake. Si caía la ciudad, caía la hegemonía de nuestro rey, Felipe II en el Atlántico, y si el Atlántico cambiaba, cambiaría el mundo", introduce en su publicación en Facebook.

"Gracias al valor de María, que después de ver morir a su marido en la batalla, acabó con la vida de un militar inglés y pronunció su célebre frase: “Quen teña honra que me siga”, los ingleses fueron derrotados. Drake nunca logró avanzar, las reliquias del Apóstol que pretendía entregar como trofeo a su reina, Isabel I, siguen en Compostela, y hoy en Brasil se sigue hablando portugués. Una mujer de armas tomar que no salvó sólo una muralla, sostuvo la historia y debe estar presente en sus páginas más célebres", expresó.

Patricia Pardo es compostelana de nacimiento y, siempre que puede, intenta presume de su tierra. De hecho, en sus redes sociales, encabeza la frase “pasiño a pasiño faise o camiño”. Desde este verano presenta el espacio matinal de Telecinco, en el que ya trabajaba desde hacía un par de años.