El primer pago del Concello lanza el plan de la sede y dos edificios de la Ciudad de las TIC

El proyecto de la Ciudad de las TIC, ubicado en la antigua fábrica de armas, cobra un nuevo impulso con la aprobación este miércoles por la Junta de Gobierno Local del primer pago del Concello a la Universidade da Coruña para contribuir a la rehabilitación de tres edificios en el complejo de Pedralonga y a la urbanización de su entorno. La aportación que se efectuará este año será de 500.000 euros y será seguido en los tres próximos por anualidades de 3,5 millones, hasta alcanzar los 11,2 millones establecidos en el convenio con la Universidade ratificado por el pleno del Concello el pasado junio.

El proyecto de presupuesto presentado por el rectorado coruñés para el próximo año incluye ya la primera anualidad de 3,5 millones. Los fondos que proporcionarán las arcas municipales harán posible la recuperación del antiguo edificio de dirección de la factoría de armamento con el fin de que se convierta en la sede de la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC, integrada por el Concello y la institución académica. El tamaño del inmueble hace prever que también pueda ser dedicado a otras funciones. Otro de los edificios que se reformarán será el situado frente al anterior, una antigua nave de uso industrial, mientras que el tercero será el que albergaba los comedores del complejo, ubicado junto al muro de cierre que lo separa de la avenida de Alfonso Molina. El uso de estos dos está aún por definir.

Los avances

Aunque el pasado octubre el Ministerio de Defensa notificó la transmisión al Concello de la concesión que poseía la Universidade da Coruña de los terrenos de Pedralonga, fuentes académicas señalan que la llegada de la primera aportación económica para rehabilitar inmuebles supondrá de forma efectiva el paso de este recinto a manos municipales, al permitir su formalización definitiva. En el plano institucional también se produjeron avances en los últimos meses: en marzo se constituyó formalmente la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC y al mes siguiente se celebró la primera sesión de su consejo de administración.

Una de las carencias que soporta la Ciudad de las TIC se mantendrá sin embargo, ya que continúa sin director desde que Alfonso Martínez presentó su dimisión en julio de 2024. Entonces se informó que no se nombraría otro responsable hasta que se constituyese la sociedad gestora, pero todavía no se ha designado un sustituto.

La puesta en marcha de la Ciudad de las TIC se hizo oficial el 20 de octubre de 2023 con la inauguración del edificio del Centro de Servicios Avanzado, instalación destinada a proporcionar asistencia técnica a las empresas que se instalen en este recinto, para lo que en sus 5.000 metros cuadrados de superficie cuenta con equipos de procesamiento multimedia y de creación de dispositivos electrónicos, así como servidores y elementos de demostración para que los clientes conozcan toda la oferta tecnológica de este complejo.

En esa misma fecha inició su actividad la nave en la que el Instituto Tecnológico de Galicia instaló su Galaxy Lab, destinado a la investigación y experimentación con drones, para lo que dispone en el exterior de un espacio de prueba.

Audiovisual

El pasado febrero se llevó a cabo la inauguración de Coruña Estudio Inmersivo, un plató audiovisual virtual que permite el rodaje de toda clase de producciones y que fue promovido por la Diputación. Su gestión está encomendada a la sociedad Pedralonga Estudios, de la que forma parte la Universidade da Coruña. A este espacio se suma el Centro de Producción Audiovisual Avanzada, un plató físico que será también gestionado por la anterior empresa y cuya construcción está muy avanzada.

Las naves 11 y 12 de la antigua fábrica acogerán un Centro de Formación Especializada en Nuevas Ocupaciones relacionadas con la Transición Verde Digital cuyas obras se hayan en licitación. Otra nave del recinto permanece en manos de Defensa para acoger el Área de Inspección Industrial de la Dirección General de Armamento y Material.