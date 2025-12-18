El PSdeG asegura que no tiene constancia de ninguna denuncia contra Inés Rey y José Manuel Lage
La formación señala que debe ser el partido a nivel nacional el que les notifique lo ocurrido
El PSdeG ha asegurado este jueves que no tiene constancia de ninguna denuncia interna por acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ni contra el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, en relación con las informaciones que apuntan a la existencia de dos comunicaciones presentadas en el canal interno del PSOE por parte de dos exconcejalas socialistas.
Fuentes de la dirección socialista gallega explican que, a día de hoy, el partido en Galicia no ha recibido ninguna notificación formal ni comunicación por parte del PSOE a nivel federal que confirme la existencia de denuncias registradas contra ambos cargos. “Nosotros no podemos responder nada porque no tenemos conocimiento de ninguna denuncia”, señalan, subrayando que la única información de la que disponen es el comunicado remitido por la propia alcaldesa coruñesa.
Desde el PSdeG recuerdan que el funcionamiento del canal interno antiacoso preserva el anonimato de las personas denunciantes y que las denuncias se instruyen a nivel estatal por una comisión específica, integrada por militantes y profesionales independientes. En este sentido, recalcan que las federaciones autonómicas solo son informadas en caso de que exista una resolución firme que concluya que los hechos denunciados están probados.
La dirección gallega establece además diferencias con anteriores casos, como el denominado ‘caso Tomé’ o el ocurrido en Ourense. En esos episodios, explican, el PSdeG pudo pronunciarse porque tuvo conocimiento directo de las denuncias, bien por confirmación expresa de Ferraz o porque la propia víctima decidió trasladar su situación al partido en el ámbito territorial. “En esta ocasión no se ha dado ninguna de esas circunstancias”, indican.
El PSdeG concluye que, si se produce alguna comunicación oficial por parte del PSOE federal o si alguna de las denunciantes decide trasladar el caso directamente al partido en Galicia, se actuará conforme a los estatutos y protocolos internos. Hasta entonces, señalan, “no es posible hacer ninguna valoración política ni orgánica” más allá de constatar que no existe, por ahora, constancia formal de denuncias en la organización gallega.
