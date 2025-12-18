El PSdeG asegura desconocer la existencia de las denuncias por acoso en A Coruña

El PSdeG aseguró este jueves que no tiene constancia de ninguna denuncia interna por acoso laboral contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ni contra el portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, ambas presentadas a través del canal interno del PSOE por parte de dos exconcejalas socialistas por hechos supuestamente acontecidos en el anterior mandato municipal.

Fuentes de la dirección gallega explicaron que el partido liderado por José Ramón Gómez Besteiro no ha recibido ninguna notificación formal ni comunicación por parte del PSOE a nivel federal que confirme la existencia de denuncias registradas contra ambos cargos. «Nosotros no podemos responder nada porque no tenemos conocimiento de ninguna denuncia», señalaron, subrayando que la única información de la que disponen es el comunicado remitido por la propia alcaldesa coruñesa.

El PSdeG recordó que el funcionamiento del canal interno antiacoso preserva el anonimato de las personas denunciantes y que las denuncias se instruyen a nivel estatal por una comisión específica, integrada por militantes y profesionales independientes. En este sentido, recalcó que las federaciones autonómicas solo son informadas en caso de que exista una resolución firme que concluya que los hechos denunciados están probados.

La dirección gallega estableció además diferencias con anteriores casos, como el denominado caso Tomé o el ocurrido en Ourense. En esos episodios, explicó, el PSdeG pudo pronunciarse porque tuvo conocimiento directo de las denuncias, bien por confirmación expresa de Ferraz o porque la propia víctima decidió trasladar su situación al partido en el ámbito territorial. En ese caso, Besteiro aseguró en un primer momento desconocer las denuncias, si bien luego reconoció haber tenido constancia de esas quejas internas.

Días después, se produjo otra denuncia por acoso laboral, en ese caso contra el alcalde de Barbadás, al que Besteiro exigió dejar su cargo. El regidor pidió la baja como militante, pero mantuvo el bastón de mando. Cinco concejales socialistas de ese municipio decidieron este jueves abandonar el equipo de gobierno que encabezaba el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel Doval, y seguir formando parte del grupo municipal del PSOE.

El PSdeG concluyó que, si se produce alguna comunicación oficial por parte del PSOE federal o si alguna de las denunciantes decide trasladar el caso directamente al partido en Galicia, se actuará conforme a los estatutos y protocolos internos. Hasta entonces, señaló, «no es posible hacer ninguna valoración política ni orgánica».

Xuventudes Socialistas da Coruña manifestó por su parte su «total apoyo» a Rey y Lage. Horas antes, el exsecretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, publicó un mensaje en X en el que calificó a Inés Rey de «parte da desfeita histórica do PSdeG».