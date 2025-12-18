Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Residentes en Padre Rubinos disfrutan de la Navidad en taxi

Los taxistas coruñeses trasladan en sus vehículos a usuarios de la residencia para que puedan contemplar el alumbrado navideño

Residentes en Padre Rubinos disfrutan de la Navidad en taxi / Iago López

Iago López

El recorrido que en Navidad los taxistas de A Coruña ofrecen a los mayores de la residencia Padre Rubinos para contemplar la iluminación de las calles hizo posible este miércoles que disfrutaran un año más de las fiestas pese a sus problemas de movilidad.

