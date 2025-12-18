La revista VIAJAR se 'moja' y escoge el mejor roscón de Reyes de A Coruña: "El ingrediente secreto es el cariño"

Una de las muchas cosas en las que se piensa en las fechas navideñas, aunque es una de las últimas, es en el roscón de Reyes. El lugar donde se escoge o el relleno pueden ser claves para tener un buen 6 de enero.

En A Coruña, el debate sobre dónde cogerlo siempre será eterno. La Glaccé marcó una época, Flory también ha estado pujante siempre y otras opciones, entre tradicionales y más modernas también ganan muchos adeptos. Así ocurre con Habaziro, Berna, Tahona, París o muchos otros.

Ahora, la revista VIAJAR se ha "mojado" y ha designado cuál es el mejor roscón de Reyes en cada provincia de España. En A Coruña lo tiene claro y ha escogido a una de la capital provincial.

La preferida

Confitería Flory ha sido la escogida por la revista de viajes de Prensa Ibérica. Este establecimiento del Agra do Orzán es el preferido por los redactores de la publicación para pedir un buen roscón.

Los roscones de Habaziro y Flory posaron para un reportaje de LA OPINIÓN en enero de 2025 / Iago López

"Abierta desde 1967, en esta confitería se mantienen fieles a la receta tradicional. Son habituales las colas en la calle los días previos al 5 de enero para conseguir uno de sus preciados roscones, cuyo ingrediente secreto es el cariño. Elaborado con una excelente materia prima, no lleva relleno, pero sí que se corona con nata y fruta escarchada", definen.

Año duro

Precisamente, este no ha sido un año sencillo para el establecimiento. Florinda Sánchez Sánchez, aunque "todo el mundo" la conocía por Flory, fallecía en abril a los 93 años. Fueron sus hermanos Norberto y Chelo y sus parejas, Fe y Mohamed, los que tomaron su testigo en el negocio mano a mano con las empleadas de toda la vida tras el mostrador.

Además, a finales de noviembre fallecía Luz Bergondo, conocida por su dedicación al frente de la confitería. Bergondo se despedía a los 68 años y fue una de las dependientas, hasta que en 2016, con otra compañera, firmó el traspaso y se convirtió en propietaria del negocio.

También en el último año se producía otra noticia de calado. Glaccé cerró en septiembre por jubilación y no ha encontrado relevo, aunque sus clientes esperan que aún alguien se anime y mantenga vivo el sabor del roscón de mantequilla. Ya en julio de 2024, los propietarios intentaron vender no solo el local sino también traspasar el negocio —esto incluía la receta de sus roscones— por 800.000 euros; sin embargo, nadie se atrevió a dar el paso. A finales de noviembre se publicó un nuevo anuncio, pero solo de venta del bajo por 600.000 euros. Se trata de un local de 175 metros cuadrados ubicado en la calle Menéndez Pelayo.

Carlos Pardellas

Otros roscones

En Galicia, además, la publicación ha escogido el de Confitería Martín, de la ciudad de Lugo, como el mejor roscón de la provincia. En Pontevedra la centenaria Panadería Acuña, aunque este es tan popular que se vende durante todo el año. Por último, en Ourense, la Confitería Milhojas, con más de 70 años de tradición, es el más popular.