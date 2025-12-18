Roberto González-Monjas, director de la Sinfónica de Galicia: «La banda sonora de ‘Solo en casa’ trasmite espíritu navideño en vena»

Acaba de renovar su compromiso con la Sinfónica hasta 2029. ¿Cómo fue ese proceso?

Fue la cosa más natural del mundo. Un trabajo entre director y orquesta requiere un largo plazo. Tres años me parecía poco tiempo para desarrollar líneas amplias. Cuando me lo propusieron, no tuve ni un segundo de duda. Tras superar momentos complicados, ahora estábamos despegando para volar con un futuro planificado.

Desde su llegada en 2023 se habla de un momento extraordinario de la orquesta. ¿Cómo lo ha vivido usted?

Ha sido un gran reto por una parte, porque hemos tenido que buscar nuestro sitio en la sociedad. Pero estamos en un momento buenísimo también gracias a la llegada de nuestro nuevo gerente, Juan Antonio Cuéllar, que es maravilloso. Estamos en un momento de esperanza, de positividad y de ver las cosas que van en la dirección adecuada. Para mí es un placer trabajar con la orquesta. Ahora soñamos en el futuro. Es un momento muy bueno y creo que vamos a darle muy buenas noticias a Galicia.

¿Qué siente al liderar este proyecto a largo plazo?

Siento la responsabilidad de hacer buena música en cualquier formato. Quiero abrir puertas, traer mejores solistas y aumentar las giras internacionales. Mi prioridad es cuidar a nuestros músicos y que la Sinfónica esté ahí para quien busque excelencia en Galicia. Por que somos excelencia, cada vez que salimos de Galicia la gente se queda maravillada con la calidad que hay en la OSG.

Esa excelencia se traslada ahora al concierto de Navidad, una cita muy esperada...

Sí, es de los momentos más esperados por el público. Es un programa familiar y muy alegre. Este año tiene algo especial que va a gustar mucho. La música de Carmen es una celebración absoluta; es música que todo el mundo conoce. Luego tenemos un montón de música de películas que recuerdan a la Navidad. Solo en casa es la película navideña por excelencia. Con el coro de los niños, con el coro joven te trasmite espíritu navideño en vena y luego Harry Potter también, que son sagas unidas a la Navidad. Es un concierto de diversión, de alegría y de estar juntos antes de que vengan las fiestas. Va a ser muy especial y bonito.

¿Cómo nace la idea de meter bandas sonoras junto a piezas como Carmen?

La idea empieza con Carmen. Como se hizo tan famosa, fue una de las primeras obras a las que les hicieron una suite porque la gente la adoraba y quería escucharla fuera del teatro. Esa es la idea, la de enlazar la música que trasciende su función y acaba como parte de la cultura popular, sea en la ópera o en el cine.

En este concierto participan el coro infantil y el coro joven. ¿Qué significa contar con ellos?

Es muy importante. La Sinfónica de Galicia tiene como pilar fundamental de su existencia la educación. Son futuros proyectos nuestros. Tenemos un montón de formaciones que comparten música, forman a las nuevas generaciones y les dotan de valores como la tolerancia, el trabajo en equipo, la escucha y la disciplina. Es muy simbólico que tengamos a todos los niños y a los jóvenes del coro para celebrar con ellos. Además cantan muy bien. Me parece maravilloso que involucrarlos lo más posible en la temporada también.

¿Qué busca que sienta el público al salir del Palacio de la Ópera?

Dos cosas. Primero, espíritu navideño. Pero también su amor por la Orquesta Sinfónica de Galicia. Que entendamos que la Sinfónica aglutina a gente y es una parte muy importante. Como digo desde hace un tiempo: somos vuestra orquesta. Somos de Galicia y somos de la sociedad.