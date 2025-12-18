El Sindicato Unificado de Policía exige que Sociedad Gitana rectifique sus "graves acusaciones" tras la muerte en A Coruña de un hombre que amenazó a varios agentes con un cuchillo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha manifestado hoy su indignación por "las graves e infundadas acusaciones" de la Sociedad Gitana Española tras la muerte, este miércoles en A Coruña, de un hombre falleció en su domicilio, en la zona de la Merced, después de que acudieran los agentes alertados por los vecinos debido a los fuertes golpes y gritos que escuchaban. Fuentes próximas a la investigación indican que el hombre recibió a los agentes cuchillo en mano, por lo que ante la amenaza tuvieron que reducirlo. El colectivo Sociedad Gitana Española achaca la muerte a “la brutal y desmedida” actuación y no a un infarto, como comunicaron las fuerzas de seguridad a la familia. Ante estas acusaciones de Sociedad Gitana, el SUP ha hecho público hoy un comunicado en el que exige que esta organización rectifique "las graves e infundadas acusaciones vertidas, que afectan a esta Institución así como de manera particular a los compañeros tanto de Policía Local como de Policía Nacional" y advierte de que, si no lo hace, "serán tomadas las medidas legales oportunas" por parte del servicio jurídico del sindicato "contra la reseñada Sociedad así como contra la persona firmante del manifiesto tal y como se ha comunicado formalmente a los firmantes del comunicado".

Los hechos ocurrieron este miércoles por la mañana en A Coruña. Varias fuentes policiales consultadas indican que el hombre se encontraba fuera de sí, por lo que tuvieron que engrilletarlo y sentarlo en el suelo. Siempre según las mismas fuentes, fue entonces cuando comenzó a desvanecerse. La ambulancia ya venía de camino pero falleció en el lugar. Además del cuerpo estatal, también estaba presente de apoyo la Policía Local.

El colectivo Sociedad Gitana Española achaca la muerte a “la brutal y desmedida” actuación y no a un infarto, como comunicaron las fuerzas de seguridad a la familia. En un comunicado, en el que omiten que el hombre portaba un arma blanca, relata que ocurrió delante de la esposa y la cuñada del hombre, que “no paraban de suplicar y gritar que parasen de golpearle que lo iban a matar”. La asociación ha pedido al Ayuntamiento de A Coruña, el delegado del Gobierno y al presidente de la Xunta que ordenen abrir una “exhaustiva para determinar los responsables”.

El SUP exige a Sociedad Gitana una rectificación

El SUP ha reaccionado hoy al comunicado hecho público por Sociedad Gitana Española referida a la intervención policial en el domicilio donde ocurrieron los hechos, al que los policías acudieron tras llamada al 112 por vecinos de la calle Merced de A Coruña "referentes a un varón agresivo que estaba golpeando y destrozando mobiliario del edificio", según aclara este jueves el SUP, que manifiesta que exige a Sociedad Gitana su inmediata rectificación.

El sindicato policial defiende que la intervención policial "fue impecable y plenamente ajustada a derecho" y añade que "tal y como los propios familiares reconocieron en el momento de los hechos, el varón causante de los mismos había pasado la tarde bebiendo alcohol y consumiendo cocaína, encontrándose en un estado de elevada excitación". El SUP mantiene que "el acometimiento hacia los agentes armado con un cuchillo pudo ser esquivado" y que los agentes lograron inmovilizarlo. "Tras intentar calmarlo, el hombre empezó a manifestar que se encontraba mal, a lo que los actuantes actuaron de manera profesional procediendo a su correcta asistencia e iniciando maniobras de RCP hasta la llegada de la ambulancia que ellos mismos habían previamente solicitado", argumenta el SUP, que ya ha puesto en manos de su gabinete jurídico el encargo de acciones a tomar contra el comunicado emitido por la “SOCIEDAD GITANA ESPAÑOLA” exigiendo en primer lugar, de manera formal, a los firmantes de dicho comunicado, una rectificación urgente de lo en el mismo manifestado, hecho éste ya tramitado en la mañana de hoy por cauce legal. Adelantan que, si no hay rectificación, "serán tomadas las medidas legales oportunas por parte de nuestro servicio jurídico contra la reseñada Sociedad así como contra la persona firmante del manifiesto tal y como se ha comunicado formalmente a los firmantes del comunicado".

El comunicado lanzado hoy por el SUP añade que el sindicato "no tolerará en ningún caso falsas afirmaciones que afectan tanto al honor de los compañeros actuantes, ponen en serio riesgo la integridad de los que día a día defienden los derechos de todos los ciudadanos aun a riesgo de su propia integridad física, y pretenden manchar el nombre de la Policía Local de esta ciudad y de la Policía Nacional".