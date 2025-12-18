Sindicatos y patronal del bus volverán a reunirse hoy antes de la nueva jornada de huelga este viernes en A Coruña

La reunión de mediación de este miércoles entre sindicatos y patronales del transporte interurbano de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avances" según ha explicado a Europa Press el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, quien señala que se esperaba "un mínimo de propuesta" a partir de la cual negociar pero lamenta falta de avances.

Esta tarde de jueves, 18 de diciembre, tendrá lugar otro encuentro de mediaciación en las despendencias de Inspección de Trabajo en A Coruña, con la presencia del director territorial de Inspección, Demetrio Fernández. Mientras, continúa convocada una nueva jornada de huelga en el transporte en buses interurbanos en la provincia de A Coruña para este viernes, 19 de diciembre, que amenaza con volver a paralizar al sector en la provincia a las puertas de la Navidad, tal y como ocurrió en las tres jornadas anteriores, la última este lunes día 15.

El sindicalista de la CIG asegura que "lo único que desbloquearía" esa jornada de huelga es que se alcance acuerdo esta tarde de jueves.

Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.