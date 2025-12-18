Sindicatos y patronal del bus volverán a reunirse hoy antes de la nueva jornada de huelga este viernes en A Coruña
CIG ve "decepcionante" la reunión de mediación ante la falta de avances y avanza que lo único que desbloquearía los paros convocados para mañana sería que se alcanzase un acuerdo esta tarde
Europa Press
La reunión de mediación de este miércoles entre sindicatos y patronales del transporte interurbano de autobús de la provincia de A Coruña se saldó de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avances" según ha explicado a Europa Press el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, quien señala que se esperaba "un mínimo de propuesta" a partir de la cual negociar pero lamenta falta de avances.
Esta tarde de jueves, 18 de diciembre, tendrá lugar otro encuentro de mediaciación en las despendencias de Inspección de Trabajo en A Coruña, con la presencia del director territorial de Inspección, Demetrio Fernández. Mientras, continúa convocada una nueva jornada de huelga en el transporte en buses interurbanos en la provincia de A Coruña para este viernes, 19 de diciembre, que amenaza con volver a paralizar al sector en la provincia a las puertas de la Navidad, tal y como ocurrió en las tres jornadas anteriores, la última este lunes día 15.
El sindicalista de la CIG asegura que "lo único que desbloquearía" esa jornada de huelga es que se alcance acuerdo esta tarde de jueves.
Los trabajadores demandan mejoras salariales y de conciliación tras cuatro años con el convenio caducado. Reclaman una reducción de tiempo de conducción y limitación de jornadas que consideran abusivas.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Alejandro Lista, hostelero de A Coruña al que en un día le fallaron 34 personas en comidas de Navidad: «Te dan ganas de llorar»
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido