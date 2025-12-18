Taller de robótica en el aula hospitalaria del Materno

El aula hospitalaria del Materno Infantil Teresa Herrera (Chuac) acogió, este miércoles, un taller de robótica para los niños ingresados, organizado por la Consellería de Sanidade, en colaboración con el Colexio Profesional de Enxeñería Informática de Galicia (Cpeig) y el programa de Talentos inclusivos del Centro de Investigación en TIC (Citic) de la Universidad. Un actividad de pensamientocomputacional que busca despertar vocaciones tecnológicas e inclusivas desde las edades más tempranas.

Convertir una caja de cartón convencional en un mando para el ordenador, probar la realidad virtual y la realidad mixta o aprender a manejar un robot cuadrúpedo con funciones de inteligencia artificial (IA) son algunas de las actividades que llevaron a cabo una docena de pequeños ingresados en el centro de As Xubias que, sin duda, vivieron una tarde diferente en el entorno hospitalario.