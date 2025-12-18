El tiempo en A Coruña: alerta naranja en plena recta final antes de la Navidad

Hoy el tiempo en A Coruña se complica debido al paso de un frente que dejará lluvias de consideración y viento fuerte en la fachada atlántica. De hecho todo el litoral de Galicia --y también la costa cantábrica-- está en alerta naranja por viento de fuerza 8, con registros que pueden superar los 80 km/h, y olas de hasta 7 metros. Esos vientos racheados ya se han hecho notar durante la madrugada y continúan en las primeras horas de este jueves 18 de diciembre.

Y en tierra hay además aviso amarillo por acumulación de lluvias, ya que se esperan precipitaciones intensas a partir del mediodía. En el litoral coruñés se esperan registros de hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora en el intervalo entre las 12.00 y las 18.00 horas, y el acumulado hasta las 21.00h puede alcanzar o superar los 40 litros por metro cuadrado en buena parte del litoral de la provincia de A Coruña, y también en la costa de Pontevedra.

Tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como Meteogalicia recogen en sus previsiones este empeoramiento de la situación atmosférica a menos de una semana de las fiestas navideñas. En plena cuenta atrás para la Nochebuena y la Navidad, A Coruña atravesará un período de 48 horas con una situación de aviso naranja en la franja litoral, ya que mañana se mantiene la alerta por fuerte oleaje en toda la costa gallega. Meteogalicia ya advierte de una situación muy complicada en el mar durante estas 48 horas, entre hoy y mañana.

Hoy además bajan las temperaturas. Aemet prevé 12 grados de mínima y 15 de máxima; Meteogalicia rebaja esos valores y espera solo 10 grados de mínima y 13 de máxima. El día comenzará con viento fuerte pero sin lluvias, y con el avance de la mañana llegarán las precipitaciones, que --como hemos adelantado arriba-- dejarán importantes acumulaciones.

¿Y hasta cuándo durará esta nueva borrasca? Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, muchos coruñeses están ya pendientes de las previsiones meteorológicas para la próxima semana antes de hacer planes para estas fechas, y ya empieza a circular la pregunta del millón: ¿lloverá en A Coruña los días de Nochebuena y Navidad?.

El tiempo en A Coruña: Nochebuena y Navidad a la vista

En esta cuenta atrás para la Navidad en A Coruña los pronósticos recogen por ahora alta probabilidad de chubascos casi todos los días como mínimo hasta el 24 de diciembre. La Aemet de hecho dibuja lluvias en su mapa del tiempo para A Coruña todos los días hasta el martes 23 incluido; Meteogalicia salva de este pleno de días lluviosos a la jornada de mañana viernes día 19.

Las temperaturas se mantendrán bajas durante todo lo que queda de esta semana, incluido el fin de semana. El domingo día 21 arranca el invierno y hasta entonces en A Coruña se esperan temperaturas mínimas que se moverán entre los 6 y los 7 grados, con máximas que no superarán los 12 ó 13 grados.

Seguiremos pendientes de las previsiones de Aemet y Meteogalicia para detallar qué tiempo hará en A Coruña los días de Nochebuena y Navidad. Consulta aquí toda la información que ofrecemos sobre el tiempo en A Coruña.