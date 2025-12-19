Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 6.000 empresas solicitan las ayudas de la Diputación para 2026

Una de las líneas subvenciona contrataciones y otra, el alquiler de oficinas

RAC

A Coruña

El Plan de Empleo Local (PEL) de la Diputación de A Coruña registró un total de 6.050 solicitudes tras el cierre del plazo de la convocatoria de 2026, que estuvo abierto desde el 15 de noviembre hasta el 16 de diciembre a las 14.00 horas.

La elevada demanda confirma, un año más, la consolidación del PEL como una herramienta esencial para apoyar el tejido empresarial, crear empleo estable y contribuir a fijar población, especialmente en los ayuntamientos más pequeños de la provincia. «Hablamos de un programa que funciona, que da respuesta a las necesidades reales de autónomos, pymes y microempresas y que se convirtió en un pilar fundamental para el desarrollo económico del rural coruñés», destacó el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. La principal novedad de esta convocatoria fue la incorporación de la posibilidad de subvencionar las mensualidades de alquiler de bajos comerciales, naves, oficinas o centros de trabajo, con una cuantía entre 200 y 500 euros al mes, hasta un máximo de 6.000 euros anuales. Las ayudas PEL-Pymes, destinadas a la creación y ampliación de la plantilla, también registraron un aumento de solicitudes, que subvenciona el 60% de los costes de las nuevas contrataciones, recibió 470 solicitudes. La línea PEL-Pymes Mantenimiento, que cubre el 50% de los costes salariales del segundo año de contrataciones indefinidas realizadas al amparo de PEL-Pymes Creación y Ampliación, registró 190 solicitudes.

