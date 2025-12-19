¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 19 de diciembre

Espectáculo de unos maestro de la comedia

20.30 horas | Los maestros de la comedia, Imprebís, protagonizan Hoy no estrenamos, un espectáculo para despedir de los escenarios a su legendario intérprete, Carles Castillo.

Teatro Rosalía

Papá Noel visita el centro comercial Alfonso Molina

17.30 horas | La Navidad llega al centro comercial Alfonso Molina con la visita de Papá Noel. El personaje más famoso de Laponia estará hasta las 20.30 horas para conocer a los más pequeños.

C.C. Alfonso Molina

Monólogo del cómico Federico Pérez

20.00 horas | El cómico Federico Pérez, uno de los más queridos de Galicia, protagoniza un monólogo en el que hará un repaso de su vida contando, y cantando, los hechos más reseñables.

Auditorio Afundación

Un libro sobre innovadores

19.00 horas | El escritor Iván Fernández Amil presenta su libro Innovadores.

Fundación Once

Feria autogestionada de arte y artesanía

17.00 horas | La primera jornada del Feirón Sen Patrón se extenderá hasta las 21.00 horas y seguirá el sábado. Participarán 25 proyectos de arte y artesanía.

Círculo de Artesanos

Último concierto del año de la banda Exit

23.00 horas | La banda residente de la Sala Mardi Gras interpretará grandes clásicos del rock en el que será su último concierto hasta el próximo año.

Sala Mardi Gras

Concierto de la tuna de veteranos

20.00 horas | La tuna de veteranos dará un concierto navideño para celebrar su 33 años de historia en el Sporting Clu b Casino tocando sus clásicos temas.

Sporting Club Casino

Concierto navideño de la Sinfónica de Galicia

20.00 horas | La Orquesta Sinfónica de Galicia ofrecerá su tradicional concierto navideño en el que interpretará la banda sonora de Harry Potter o Solo en casa.

Palacio de la Ópera

Recital de poesía de Víctor Hugo Díaz

19.00 horas | El escritor y poeta chileno dará un recital de poesía en el que colaborarán Alejandra Bellón, Luis Pérez, Olga Patiño y Xulio López.

Afundación

Emma Ríos presenta su nuevo cómic

19.00 horas | La aclamada autora de cómic presenta Anzuelo, su trabajo más ambicioso y personal hasta la fecha.

Alita Cómics

Regresa el Mercado de las Nubes en Navidad

16.30 horas | El evento durará hasta las 21.00 horas. Habrá más de 60 puestos para comprar y continuará el sábado y el domingo.

Mercado de San Agustín

Teatro de la compañía Tarabela Creativa

20.30 horas | La compañía Tarabela Creativa representará la obra Boa sorte, mala fama, que habla sobre la emigración gallega.

Fórum Metropolitano

Espectáculo de danza en el Teatro Colón

20.30 horas | El Conservatorio Profesional de Danza de la Diputación de A Coruña actuará de forma gratuita.

Teatro Colón