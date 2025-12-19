Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La alcaldesa y su número dos, denunciados por acoso laboralHuelga de buses interurbanos en A CoruñaInditex bate su máximo en BolsaNuevo nombre para la estación intermodalConcurso de tapas Picadillo
instagramlinkedin

Aplazada al 30 de diciembre la firma de libros del cirujano Diego González Rivas

Se mueve también de fecha la presentación de 'Innovadores. 50 historias que hicieron historia'

Diego González Rivas en el Hospital Quirónsalud de A Coruña. | Carlos Pardellas

Diego González Rivas en el Hospital Quirónsalud de A Coruña. | Carlos Pardellas

RAC

La firma de libros Curando el mundo, del cirujano Diego González Rivas, programada para esta tarde en la sede de la Fundación ONCE se aplaza al 30 de diciembre. Según ha informado la librería Arenas, organizadora del acto, a través de un comunicado, este retraso en las fechas se debe a la suspensión de vuelos. También se aplaza al mismo día la presentación del libro 'Innovadores. 50 historias que hicieron historia', de Iván Fernández Amil, programada para hoy a las siete de la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents