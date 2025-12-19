Aplazada al 30 de diciembre la firma de libros del cirujano Diego González Rivas
Se mueve también de fecha la presentación de 'Innovadores. 50 historias que hicieron historia'
RAC
La firma de libros Curando el mundo, del cirujano Diego González Rivas, programada para esta tarde en la sede de la Fundación ONCE se aplaza al 30 de diciembre. Según ha informado la librería Arenas, organizadora del acto, a través de un comunicado, este retraso en las fechas se debe a la suspensión de vuelos. También se aplaza al mismo día la presentación del libro 'Innovadores. 50 historias que hicieron historia', de Iván Fernández Amil, programada para hoy a las siete de la tarde.
