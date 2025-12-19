Si no lo leo no lo creo
Árbol navideño con sabor a mar
ANTÓN PERULEIRO
Como tantos otros lugares, el Aquarium Finisterrae también cuenta con su árbol navideño, pero su decoración es especial, ya que el alumnado de la Escuela Infantil Municipal de Monte Alto, ubicada a corta distancia, decidió llevar a la también llamada Casa de los Peces adornos con formas de peces, medusas y caballitos de mar, entre otros motivos, confeccionados con ayuda de sus familiares y las profesoras.
