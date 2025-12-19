Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG de A Coruña indica que la negociación de las cuentas va «en buena dirección»

Hay un principio de acuerdo con el PSOE sobre bases de ejecución

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera.

El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera. / LOC

RAC

A Coruña

Para aprobar los presupuestos de este año, y tras la negativa a negociar del BNG, que denunciaba incumplimientos anteriores, la alcaldesa, Inés Rey, tuvo que recurrir a una cuestión de confianza, que perdió, si bien las cuentas se aprobaron pues no se presentó una alternativa para sustituirla como regidora. Pero para las cuentas de 2026 hay negociaciones en marcha entre PSOE y BNG, y el portavoz municipal nacionalista, Francisco Jorquera, indicó este viernes que avanzan «en la buena dirección» y que «los próximos días serán decisivos» para un posible pacto.

El líder del BNG coruñés afirmó que hay un «principio de acuerdo» para recuperar los presupuestos participativos, excluidos de las cuentas de este año, y para recuperar las competencias perdidas por el pleno en las bases de ejecución del presente ejercicio. El Gobierno local ya había indicado que recuperaría los presupuestos participativos, y cambió las bases de ejecución para que algunos cambios del presupuesto no tengan que pasar por el pleno. Recuperar esto es «fundamental para garantizar el control democrático de las cuentas por parte de la Corporación» local, según el BNG. Estas dos cuestiones, y la congelación de las tasas municipales, que ya se acordó y plasmó en el pleno de noviembre, eran «premisas de partida para hacer posible un acuerdo presupuestario», afirman los nacionalistas, que reclaman inversión en vivienda, barrios y servicios públicos.

