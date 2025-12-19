Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras
Hay activas dos incidencias en el mapa coruñés
Diversos barrios de la zona de Monte Alto y Ensanche coruñés sufrieron cortes de luz durante la tarde de este viernes.
Según ha podido saber este periódico, hubo problemas por las zonas de la calle de la Franja o San Agustín, también en plaza de España, calle de la Torre o San Roque. En algunas calles han sido puntuales mientras que en otras han sido más largos. Casas y negocios están sufriendo vaivenes en el suministro eléctrico en una noche de alta intensidad para muchos establecimientos, sobre todo hosteleros.
Unión Fenosa Distribución tiene activas dos incidencias en el mapa coruñés. Una está situada en la calle San José desde las 19.13 horas y se encuentra en resolución. La otra también es próxima, en la Ciudad Vieja, concretamente en la calle San Francisco. Esta está activa desde las 19.24 y su estado es el mismo, "en resolución".
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña