Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña mantienen casas y negocios a oscuras

Diversos barrios de la zona de Monte Alto y Ensanche coruñés sufrieron cortes de luz durante la tarde de este viernes.

Según ha podido saber este periódico, hubo problemas por las zonas de la calle de la Franja o San Agustín, también en plaza de España, calle de la Torre o San Roque. En algunas calles han sido puntuales mientras que en otras han sido más largos. Casas y negocios están sufriendo vaivenes en el suministro eléctrico en una noche de alta intensidad para muchos establecimientos, sobre todo hosteleros.

Calle cortada por los trabajos de resolución de los cortes de luz en la calle San José / LOC

Unión Fenosa Distribución tiene activas dos incidencias en el mapa coruñés. Una está situada en la calle San José desde las 19.13 horas y se encuentra en resolución. La otra también es próxima, en la Ciudad Vieja, concretamente en la calle San Francisco. Esta está activa desde las 19.24 y su estado es el mismo, "en resolución".