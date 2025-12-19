La coruñesa Amasarte continúa su expansión y abre su primer local fuera de la ciudad
Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura hay café de bienvenida
Lucía Martínez
Santiago
Era un secreto a voces entre los clientes de Área Central y una de las aperturas más esperadas. La cuenta atrás ha llegado a su fin, pues la reconocida panadería coruñesa Amasarte abre sus puertas en el centro comercial compostelano este viernes, 19 de diciembre.
Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura habrá café de bienvenida "y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar…", escriben.
Conocidos por su repostería y pan artesanal, desde Amasarte se han hecho un gran hueco en la hostelería, ofreciendo una amplia variedad de productos para desayunar, así como tostas, tartas y productos de panadería y pastelería.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña