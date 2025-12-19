La coruñesa Amasarte continúa su expansión y abre su primer local fuera de la ciudad

Era un secreto a voces entre los clientes de Área Central y una de las aperturas más esperadas. La cuenta atrás ha llegado a su fin, pues la reconocida panadería coruñesa Amasarte abre sus puertas en el centro comercial compostelano este viernes, 19 de diciembre.

Según han desvelado a través de sus redes sociales, para celebrar la apertura habrá café de bienvenida "y alguna que otra sorpresilla que no podemos desvelar…", escriben.

Conocidos por su repostería y pan artesanal, desde Amasarte se han hecho un gran hueco en la hostelería, ofreciendo una amplia variedad de productos para desayunar, así como tostas, tartas y productos de panadería y pastelería.