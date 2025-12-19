Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Escolares de un colegio de A Coruña: "¡Xunta, escoita, o Prácticas en loita!"

Familias de alumnos denuncian que no tienen respuestas a sus quejas, desde hace más de un año, por el mal estado de las instalaciones y la falta de mantenimiento

Carlos Pardellas

Sandra Abad

Familias de alumnos del colegio (CEIP) de Prácticas han vuelto a salir hoy a la calle para protestar por el deterioro del centro. Denuncian que llevan más de un año sin respuesta a sus quejas por el mal estado de las instalaciones. Los escolares han vuelto a participar esta mañana en la protesta y, megáfono en mano, han gritado consignas como "¡Xunta, escoita, o Prácticas en loita!" junto a pancartas en las que reclaman una escuela "segura y digna".

El colectivo de madres y padres de alumnos asegura que hay cierres estropeados, socavones en el patio, estancias cargadas de humedad y desperfectos en el suelo, además de falta de mantenimiento en el gimnasio, entre otros problemas para los que exigen soluciones.

Las familias señalan además de que el CEIP de Prácticas no aparece en la partida para obras de mejora en colegios e institutos para 2026, que sí se llevan a cabo en institutos próximos como el Salvador de Madariaga o el Rafael Dieste.

Ante la falta de respuesta de las administraciones, mantienen las movilizaciones a las puertas del centro que iniciaron a principio de curso y hoy de hecho han reunido a decenas de alumnos y familiares en la protesta a las puertas del centro antes del inicio de las clases en este último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad.

