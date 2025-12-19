El Gobierno nombra nuevo director de la Aesia: Alberto Gago sustituye a Ignasi Belda

El Gobierno ha comunicado hoy el nombramiento de un nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia). A propuesta de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, el consejo rector de la Aesia ha acordado el nombramiento de Alberto Gago Fernández como nuevo director general del organismo público encargado de garantizar el uso ético y seguro de la inteligencia artificial en España. Sustituye en el cargo a sustituye a Ignasi Belda, que ha estado al frente de la entidad en su puesta en marcha.

Argumenta el Ministerio que el nombramiento de Alberto Gago tiene como objetivo "abordar una nueva etapa en la AESIA, para afianzarla como herramienta para aportar seguridad y confianza a la ciudadanía en el uso de la inteligencia artificial y fomentar el uso responsable de esta tecnología" y añade que Gago atesora un profundo conocimiento de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial desde su creación en 2020, donde en esta última etapa ha dirigido la Oficina España Digital 2030 e impulsado destacadas iniciativas como la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o el Sandbox de IA, o la creación del AI Governance for Humanity Lab de Naciones Unidas en Valencia y la apertura de la Comunidad de IA de Código Abierto. Entre los cometidos que el Ministerio encomienda a Alberto Gago al frente de la Aesia destacan el de transformarla en "una herramienta de apoyo a la ciudadanía en esta nueva etapa, además de proyectarla como un referente internacional en supervisión y gobernanza de la inteligencia artificial".

El nuevo director general tomará el relevo a Ignasi Belda, artífice de la puesta en marcha de la Aesia, desde junio de 2024. El Ministerio de Transformación Digital subraya que durante estos meses Belda se ha hecho cargo de la instalación del organismo en su sede de A Coruña -cuya plantilla alcanzará los 55 empleados en el próximo trimestre-, ha participado en el diseño de políticas europeas de IA donde España, con la agencia, ostenta un papel muy proactivo en una veintena de grupos de trabajo de la UE. Igualmente, la Aesia ha colaborado en este periodo en la creación del primer Sandbox de IA, impulsado desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Destaca, asimismo, bajo la dirección de Belda, la puesta en marcha del canal ciudadano, que ha recibido más de medio millar de consultas para el buen uso de inteligencia artificial