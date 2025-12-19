La Gran Noche del Folclore, este domingo en el teatro Colón
A Coruña
La Gran Noche del Folclore, un certamen de música y baile tradicionales gallegos, se celebra este domingo (19.00 horas) en el teatro Colón. La cita se enmarca dentro de la programación de la Romería de Santa Margarida, pero este verano tuvo que ser aplazado por la lluvia. Actúan Cántigas da Terra, Son d’aquí, Xacarandaina, Aturuxo y Donaire. La entrada es gratuita.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Alejandro Lista, hostelero de A Coruña al que en un día le fallaron 34 personas en comidas de Navidad: «Te dan ganas de llorar»
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido