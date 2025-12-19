Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Gran Noche del Folclore, este domingo en el teatro Colón

RAC

A Coruña

La Gran Noche del Folclore, un certamen de música y baile tradicionales gallegos, se celebra este domingo (19.00 horas) en el teatro Colón. La cita se enmarca dentro de la programación de la Romería de Santa Margarida, pero este verano tuvo que ser aplazado por la lluvia. Actúan Cántigas da Terra, Son d’aquí, Xacarandaina, Aturuxo y Donaire. La entrada es gratuita.

La Gran Noche del Folclore, este domingo en el teatro Colón

