Javier Pastoriza presidirá el próximo año Zona Obelisco

La asociación de comerciantes renueva su junta directiva

Nueva directiva de la asociación de comerciantes Zona Obelisco. Javier Pastoriza es el tercero por la izquierda.

Nueva directiva de la asociación de comerciantes Zona Obelisco. Javier Pastoriza es el tercero por la izquierda.

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

Las elecciones celebradas por la asociación de comerciantes Zona Obelisco dieron como resultado que Javier Pastoriza será su próximo presidente a partir del 1 de enero. Pastoriza, propietario del restaurante El Tequeño en la plaza de María Pita, sustituirá en el cargo a Carolina Carrillo, quien lo desempeñó durante 2025.

La nueva directiva del colectivo, que agrupa a los comerciantes de la zona más céntrica de la ciudad, estará también compuesta por Isabel Porto como tesorera, Rosa Mena como gerente, Fernando Bonilla como vicepresidente, Pablo Álvarez como secretario y Javier Mosquera y María José González como vocales.

Zona Obelisco, fundada en 1979, es la asociación de comerciantes más antigua de Galicia y una de las más veteranas de España.

