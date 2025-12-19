Javier Pastoriza presidirá el próximo año Zona Obelisco
La asociación de comerciantes renueva su junta directiva
Las elecciones celebradas por la asociación de comerciantes Zona Obelisco dieron como resultado que Javier Pastoriza será su próximo presidente a partir del 1 de enero. Pastoriza, propietario del restaurante El Tequeño en la plaza de María Pita, sustituirá en el cargo a Carolina Carrillo, quien lo desempeñó durante 2025.
La nueva directiva del colectivo, que agrupa a los comerciantes de la zona más céntrica de la ciudad, estará también compuesta por Isabel Porto como tesorera, Rosa Mena como gerente, Fernando Bonilla como vicepresidente, Pablo Álvarez como secretario y Javier Mosquera y María José González como vocales.
Zona Obelisco, fundada en 1979, es la asociación de comerciantes más antigua de Galicia y una de las más veteranas de España.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña