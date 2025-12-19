Javier Pastoriza presidirá el próximo año Zona Obelisco

Las elecciones celebradas por la asociación de comerciantes Zona Obelisco dieron como resultado que Javier Pastoriza será su próximo presidente a partir del 1 de enero. Pastoriza, propietario del restaurante El Tequeño en la plaza de María Pita, sustituirá en el cargo a Carolina Carrillo, quien lo desempeñó durante 2025.

La nueva directiva del colectivo, que agrupa a los comerciantes de la zona más céntrica de la ciudad, estará también compuesta por Isabel Porto como tesorera, Rosa Mena como gerente, Fernando Bonilla como vicepresidente, Pablo Álvarez como secretario y Javier Mosquera y María José González como vocales.

Zona Obelisco, fundada en 1979, es la asociación de comerciantes más antigua de Galicia y una de las más veteranas de España.