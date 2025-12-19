Pedro Marcos, jefe de Neumología del Chuac de A Coruña, sobre la gripe: «Estamos en una 'meseta' que sube. La primera quincena del año será dura»

A diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en el área de Vigo, donde el aumento de la demanda asistencial por la gripe ha incrementado notablemente la presión sobre las Urgencias, o en comunidades como Cataluña, donde los ingresos hospitalarios por esa infección se han disparado más de un 50% en la última semana, la situación en A Coruña está «bastante bien controlada», en palabras del doctor Pedro J. Marcos Rodríguez, jefe del Servicio de Neumología del Complexo Hospitalario Universitario coruñés (Chuac), donde este jueves permanecían ingresados 71 pacientes con gripe, tres de ellos, en Cuidados Intensivos (UCI).

«En noviembre, hubo una subida de las hospitalizaciones por gripe en nuestra área sanitaria, llegándose a igualar el pico de ingresados del último invierno, en torno a 60, y así nos mantuvimos unas cinco semanas, hasta los últimos diez días, que estamos ya más cerca de los 70, oscilando», apunta el doctor Marcos Rodríguez, quien insiste, no obstante, en que la situación en A Coruña está «razonablemente» o «bastante bien controlada».

"Pendientes" de la variante H3N2

«Cierto es que, este año, llevamos ya estas cinco semanitas más de trabajo extra», señala el jefe de Neumología del Chuac, quien explica que, «de momento», la variante de la gripe que «más se está viendo» en el área sanitaria coruñesa «es la AH1N1, la que más conocemos». «Estamos pendientes de si termina apareciendo, o no, la variante AH3N2, que ya circula en comunidades como Cataluña, así como en otras zonas de España y Europa. Según se ha descrito, es un poquito más contagiosa y, en su caso, la vacuna funciona peor», indica.

Ambulancias junto a la entrada del Hospital de Día del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / Iago López

«Trabajamos con esa expectativa —prosigue—, y ahora entramos en las navidades, en las que va a haber más movimiento de población, y en las que también vamos a estar más reunidos, en espacios más cerrados, durante más tiempo. Lo habitual es que la incidencia de la gripe se incremente en estas fechas», expone, antes de anticipar qué panorama se plantean en el actual contexto.

«Es difícil hacer predicciones, especialmente sobre el futuro. Dicho esto, nuestra previsión es que la primera quincena del nuevo año será dura. Hubo una subida en la incidencia de la gripe y en los ingresos hospitalarios con esa infección, ahora estamos como en una ‘meseta’ que lentamente va subiendo y, si irrumpe esa nueva variante que es un poco más contagiosa, esto puede incrementarse significativamente», reconoce el jefe de Neumología del Chuac

Perfil de los pacientes ingresados

«A nivel general, son personas con patologías de base y, sobre todo, mayores», señala el doctor Marcos Rodríguez. «Pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), fibrosis pulmonar, patología cardiovascular, insuficiencia cardíaca o con problemas de las defensas: con enfermedad oncológica, hematológica... En nuestro caso, además, manejamos a los pacientes con trasplante de pulmón de toda Galicia, por lo que, al final, es un número significativo de atenciones las que tenemos», pormenoriza el doctor Marcos Rodríguez y, «con las navidades a la vuelta de la esquina», hace hincapié en que «nunca es tarde para vacunarse».

Una mujer recibe una vacuna frente a la gripe. / Javier Vázquez

La Consellería de Sanidade ha convocado, de hecho, este fin de semana, una nueva vacunación extraordinaria, dirigida a mayores de 60 años. «También es importante el uso de la mascarilla en centros sanitarios, donde está el personal vulnerable. Además, de cara a las reuniones de los próximos días, es bueno ventilar los espacios donde se van a celebrar 5 o 10 minutos antes. Y, si uno está enfermo o con síntomas, ha de medir muy bien con quién se va a reunir y usar, en todo caso, la mascarilla», aconseja el doctor Marcos Rodríguez

Vacunación y otras medidas de prevención

