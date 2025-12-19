Policía y bomberos atienden decenas de avisos por el viento

El tiempo en A Coruña se complicó este jueves debido al paso de un frente que dejó lluvias de consideración y viento fuerte en la fachada atlántica. De hecho, todo el litoral de Galicia —y también la costa cantábrica— estuvieron en alerta naranja por viento de fuerza 8, con registros que en A Coruña llegaron a superar los 110 km/h. Esos vientos racheados ya se hicieron notar durante la madrugada y continuaron en las primeras horas del día.

Un contenedor atado a un árbol por un vecino. | LOC

Entre las 09.30 horas y las 13.30 los bomberos de A Coruña atendieron múltiples incidencias en diferentes zonas de la ciudad por la caída de obstáculos y la retirada o comprobación de elementos en fachadas y tejados con riesgo de caer a la vía pública. En concreto, atendieron avisos por estas cuestiones en las calles Emilio González López, avenida de A Sardiñeira, la calle Mercado, el lugar de San José y las calles Antonio Viñes y José María Hernansáez, además de la plaza de María Pita. A la Policía Local llegaron también decenas de llamadas por avisos de caída de objetos, desplazamiento de contenedores, vallas y carteles, y hasta por la caída de alguna persona por efecto del fuerte viento.

El Concello anunció el cierre de los accesos a parques y jardines, y adelantaba que las entradas a las playas de la ciudad se cerrarían «a lo largo del día en función de las mareas». El Ayuntamiento pidió a la ciudadanía «precaución» y atención a las indicaciones de los servicios de emergencias.

En plena cuenta atrás para la Nochebuena y la Navidad, A Coruña atraviesa un período de 48 horas con una situación de aviso naranja en la franja litoral, ya que este viernes se mantiene la alerta por fuerte oleaje en toda la costa gallega. MeteoGalicia ya advierte de una situación muy complicada en el mar durante estas 48 horas, entre ayer y hoy.

En esta cuenta atrás para la Navidad en A Coruña los pronósticos recogen por ahora alta probabilidad de chubascos casi todos los días como mínimo hasta el 24 de diciembre. La Aemet de hecho dibuja lluvias en su mapa del tiempo para A Coruña todos los días hasta el martes 23 incluido; MeteoGalicia salva de este pleno de días lluviosos a la jornada de este viernes. Será un día de tiempo algo más apacible, pero todavía habrá alerta naranja en el litoral por fuerte oleaje.