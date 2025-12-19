Un detenido por robar esta mañana en una tienda de calzado y complementos de Payo Gómez
La Policía Nacional investiga también un asalto en una óptica en Os Mallos
La Policía Nacional ha detenido a una persona como autor del robo en una tienda de calzado y complementos de la calle Payo Gómez. El hombre rompió el cristal del escaparate para acceder a los productos del interior poco antes de las siete de esta mañana. Fue detenido no solo por estos hechos sino también por el robo en un vehículo estacionado en la zona.
La Policía Nacional ha abierto una investigación también para dar con el autor o autores de un robo en una óptica en la confluencia de la calle Ángel Senra con Capitán Juan Varela, que se produjo sobre las 1.30 horas de la noche del jueves al viernes. Por ahora no se han producido detenciones relacionadas con estos hechos, pero los agentes están realizando pesquisas para esclarecer este robo. Como en otros asaltos producidos en los últimos días en la zona, el barrio de Os Mallos y alrededores, el ladrón o ladrones rompieron el escaparate para poder acceder a la mercancía de la tienda.
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- La huelga de bus en A Coruña volverá este viernes 12 de diciembre sin previsión de cumplir mínimos
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- El mercado de Navidad de María Pita, «adecuado» y con público según el Concello de A Coruña