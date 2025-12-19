Un detenido por robar esta mañana en una tienda de calzado y complementos de Payo Gómez

La Policía Nacional ha detenido a una persona como autor del robo en una tienda de calzado y complementos de la calle Payo Gómez. El hombre rompió el cristal del escaparate para acceder a los productos del interior poco antes de las siete de esta mañana. Fue detenido no solo por estos hechos sino también por el robo en un vehículo estacionado en la zona.

La Policía Nacional ha abierto una investigación también para dar con el autor o autores de un robo en una óptica en la confluencia de la calle Ángel Senra con Capitán Juan Varela, que se produjo sobre las 1.30 horas de la noche del jueves al viernes. Por ahora no se han producido detenciones relacionadas con estos hechos, pero los agentes están realizando pesquisas para esclarecer este robo. Como en otros asaltos producidos en los últimos días en la zona, el barrio de Os Mallos y alrededores, el ladrón o ladrones rompieron el escaparate para poder acceder a la mercancía de la tienda.