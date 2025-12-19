El Puerto de A Coruña prorroga las concesiones de José Luis Correa Kessler y Pérez Torres

El Consejo de Administración del Puerto aprobó este viernes una ampliación de la concesión de la empresa José Luis Correa Kessler, asentada en los muelles de A Coruña desde 1963, para sus instalaciones en la antigua lonja de la Solana del muelle de A Palloza. La ampliación es de seis años, que podrán extenderse hasta los diez. El órgano de la Autoridad Portuaria también aprobó extender durante quince años la concesión de la empresa Pérez Torres en el puerto exterior, hasta 2064.

Correa Kessler tiene instalaciones para la elaboración de pescado y marisco, y Pérez Torres mueve graneles sólidos y mercancía general en punta Langosteira. El Consejo aprobó la extensión de esta segunda concesión «a la vista de las inversiones relevantes» de la empresa en los terrenos que ocupa.

En la sesión del consejo, el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, afirmó que en enero se prevé seleccionar a los cinco equipos finalistas en el concurso del Máster Plan del proyecto Coruña Marítima, con el que se pretende diseñar el futuro desarrollo urbanístico de los muelles. Más tarde habrá que seleccionar un único proyecto entre los finalistas, y se espera que la empresa ganadora presente el plan maestro en 2027.

También defendió que la Autoridad Portuaria optará a fondos europeos para adaptar sus instalaciones al despliegue de la eólica marina y otras renovables marinas en España. Se trata de una financiación que se encuadra en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea y para la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó este viernes en el BOE las bases reguladoras.

Fernández Prado defendió que el Puerto necesita estos fondos para conformar un hub de fabricación de componentes de eólica marina en la explanada sur del Puerto Exterior. Para el presidente de la Autoridad Portuaria, punta Langosteira está «muy bien posicionada para ser receptora» del dinero, por sus «óptimas» características físicas y porque ya hay proyectos de instalar allí fábricas.