Los sindicatos mantienen la huelga de los buses interurbanos en A Coruña este viernes 19 de diciembre
La de hoy será la cuarta jornada de paros en el sector
La convocatoria de huelga en el sector del transporte en buses interurbanos de la provincia de A Coruña para este viernes 19 de diciembre se mantiene al no haberse alcanzado un acuerdo con la patronal en los últimos encuentros de mediación celebrados este miércoles y jueves. Ayer a última hora los convocantes confirmaban que hoy volverá a ser jornada de paros en los servicios interurbanos del área de A Coruña y de toda la provincia coruñesa.
La reunión de mediación de este miércoles entre sindicatos y patronales del transporte interurbano de autobús de la provincia de A Coruña se saldaba de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance", según explicaba el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, quien señala --en declaraciones a Europa Press-- que se esperaba "un mínimo de propuesta" a partir de la cual negociar pero lamentaba falta de avances.
Para la tarde de ayer jueves se convocaba otro encuentro de mediaciación en las despendencias de Inspección de Trabajo en A Coruña, con la presencia del director territorial de Inspección, Demetrio Fernández. Esta segunda reunión tampoco ha dado lugar a avances suficientes para que los convocantes de la huelga desistan de la movilización, así que hoy se vivirá una nueva jornada de huelga en el transporte en buses interurbanos en la provincia de A Coruña, que amenaza con volver a paralizar al sector en la provincia a las puertas de la Navidad, tal y como ocurrió en las tres jornadas anteriores, la última este lunes día 15.
