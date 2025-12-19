Los sindicatos mantienen la huelga de los buses interurbanos en A Coruña este viernes 19 de diciembre

La convocatoria de huelga en el sector del transporte en buses interurbanos de la provincia de A Coruña para este viernes 19 de diciembre se mantiene al no haberse alcanzado un acuerdo con la patronal en los últimos encuentros de mediación celebrados este miércoles y jueves. Ayer a última hora los convocantes confirmaban que hoy volverá a ser jornada de paros en los servicios interurbanos del área de A Coruña y de toda la provincia coruñesa.

La reunión de mediación de este miércoles entre sindicatos y patronales del transporte interurbano de autobús de la provincia de A Coruña se saldaba de forma "decepcionante" y "prácticamente sin ningún avance", según explicaba el responsable de CIG Transportes, Ernesto López Rei, quien señala --en declaraciones a Europa Press-- que se esperaba "un mínimo de propuesta" a partir de la cual negociar pero lamentaba falta de avances.

La segunda jornada de huelga de transportes deja paro total en la estación de A Coruña / Casteleiro