¿Qué tiempo hará en A Coruña en Nochebuena y Navidad? Aemet y Meteogalicia confirman lo que se veía venir

La Navidad ya está aquí y en A Coruña llega con tiempo invernal. El calendario no perdona y este domingo 21 de diciembre comienza la estación del frío y la lluvia por excelencia. A la vista de los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Meteogalicia parece que las navidades coruñesas no se van a salir del guion.

De momento tenemos por delante un fin de semana que en A Coruña arranca con la operación salida, ya desde hoy, para quienes han de realizar desplazamientos y también con la llegada a la ciudad de miles de coruñeses que regresan para pasar las vacaciones navideñas. Hoy viernes 19 de diciembre será para todos ellos un día con baja probabilidad de lluvias, aunque Meteogalicia no descarta algún chubasco por la mañana. Las temperaturas caen a valores invernales, con 7 grados de mínima y no más de 11 a 14 grados de máxima. Sigue activado en el litoral el aviso naranja por olas de hasta 6 metros.

Mañana sábado, día 20, la Aemet ya pronostica algunas lluvias durante la mañana, mientras que Meteogalicia retrasa hasta la tarde la reaparición de los chubascos; en cualquier caso habrá que volver a la capucha y el paraguas, y las temperaturas bajan todavía un poco más: las mínimas marcarán 5 ó 6 grados y las máximas no superarán los 11 a 13 grados, según avanzan la Aemet y Meteogalicia. El aviso en la costa se mantiene por mar de fondo y olas de hasta 4 metros.

El domingo 21 también será un día marcado por el frío; ahí entra el invierno y previsiblemente llegará haciéndose notar con registros de 6 grados de mínima y 11 de máxima.

Una mujer abrigada, con guantes, en A Coruña. / LOC

¿Cómo se presenta la semana de Nochebuena y Navidad en A Coruña? Pues de momento la respuesta no es muy diferente de la que dibuja el panorama para los días previos, así que toca más de lo mismo. Meteogalicia ya avanzaba en las últimas horas que a partir del lunes en Galicia se espera "tiempo frío y con alta probadilidad de precipitaciones, especialmente en la jornada del martes (día 23) con la llegada de un nuevo frente" y con temperaturas que seguirán siendo bajas. Y el mapa con la predicción de la Aemet para A Coruña de cara a la próxima semana también recoge una elevada probabilidad de lluvias --con porcentajes de entre el 90% y el 100%-- aunque para el miércoles 24, en Nochebuena, no descarta la apertura de algunos claros. Por ahora esta es la información meteorológica que figura en los pronósticos más afinados para A Coruña. Seguiremos pendientes de la evolución de las predicciones para concretar qué tiempo hará en A Coruña cada día de la Navidad.