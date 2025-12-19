La UDC celebra el paso dado por la facultad de Medicina de Santiago pero vigilará el cumplimiento del acuerdo

La Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago ha aceptado finalmente el pacto descentralizador previamente acordado por la UDC, la USC, la UVigo y la Xunta de Galicia. Esto ha supuesto un bálsamo para las universidades gallegas que veían cómo se podía romper la larga negociación llevada a cabo durante el último año.

Tras esta noticia, la Universidade da Coruña ha emitido un comunicado valorando como positiva esta adhesión de la USC al acuerdo en el grado. "Un documento que fue muy dialogado, acercando posturas diferentes de manera que se permitiese aplicar la descentralización de Medicina aprovechando todos los recursos del sistema sanitario y universitario gallego", explica.

Sin embargo, la institución coruñesa incide en que vigilará su cumplimiento. "Con respeto a la comisión de seguimiento, esta tiene estipuladas unas funciones, entre las que estará la evaluación de la ejecución del convenio, tal y como contempla el propio acuerdo, y la propuesta de fórmulas organizativas que permitan el desarrollo real de la descentralización. Así se podrán abordar aspectos como los criterios para la distribución del alumnado en las diferentes unidades docentes, la necesidad de recursos, pero tiene establecidas competencias para aplicar modificaciones sustanciales del texto del convenio, como podrían ser los porcentajes de profesorado o la autonomía de las unidades docentes, entre otros aspectos", declara.

La nota de prensa emitida este viernes incide en el compromiso de la UDC con el sistema gallego de educación superior. "Esperamos seguir avanzando al tiempo que velaremos por su cumplimiento en los términos acordados", termina.

El rector de Santiago, aliviado

Por su parte, Antonio López respiraba aliviado por el cambio de postura de la facultad. El voto a favor fue resultado de un intenso proceso negociador entre el equipo rectoral y el decanato, en el que ambas partes se han empleado a fondo desde que el Consello de Goberno de la USC decidiera aplazar la votación del acuerdo descentralizador el pasado 28 de noviembre, una vez conocido unos días antes el rechazo frontal de la facultad al texto ratificado por el Consello de Docencia Clínica a mediados de noviembre y el posicionamiento de las candidatas al rectorado reclamando que se tuviera en cuenta ese rechazo.

En declaraciones a los medios tras la votación favorable por parte del Consello de Goberno de este viernes, el rector se mostraba convencido de que no habrá ningún problema para incorporar las peticiones de la facultad, y avanzaba que tanto las otras dos universidades como el propio Gobierno autonómico ya las conocían y no habían puesto ninguna pega al respecto.