El rector de la USC ve vía libre para el pacto de Medicina tras ratificarlo el consello de goberno

La aceptación por parte de la Facultad de Medicina del pacto descentralizador que previamente habían acordado los tres rectores y la Xunta a un día del parón lectivo por las vacaciones ha supuesto el mejor regalo navideño para el máximo responsable de la Universidade de Santiago en la recta final de su mandato.

Antonio López respiraba aliviado por el cambio de postura de la facultad compostelana, resultado de un intenso proceso negociador entre su equipo y el decanato, en el que ambas partes se han empleado a fondo desde que el consello de goberno de la USC decidiera aplazar la votación del acuerdo descentralizador el pasado 28 de noviembre, una vez conocido unos días antes el rechazo frontal de la facultad al texto ratificado por el Consello de Docencia Clínica a mediados de noviembre y el posicionamiento de las candidatas al rectorado reclamando que se tuviera en cuenta ese rechazo.

En declaraciones a los medios tras la votación favorable por parte del consello de goberno de este viernes, el rector se mostraba convencido de que no habrá ningún problema para incorporar las peticiones de la facultad, y avanzaba que tanto las otras dos universidades como el propio Gobierno autonómico yas las conocían y no habían puesto ninguna pega al respecto.

Bien distinta sonaba su comparecencia de hoy al comunicado emitido el 24 de noviembre cuando, tras conocerse que la junta de facultad no apoyaba el pacto, admitía su “profundo sentimento de frustración” y se mostraba convencido de que se estaba perdiendo una gran oportunidad para evitar “a fragmentación duns estudos de Medicina que, lamentablemente, parece cada vez máis próxima”.

Con la ratificación por parte de la USC del documento acordado entre los rectores y el Gobierno autonómico, solo queda que lo haga la Universidade de Vigo para su puesta en marcha -previsiblemente el próximo martes, ya que la de A Coruña ya lo había hecho en noviembre. Un arranque que tendrá lugar el 21 de enero con la constitución de la comisión de seguimiento, y en la que está previsto que se solicite la presencia de una representación del alumnado de Medicina a lo largo de todo el proceso, tal y como reivindicó este jueves la xunta de facultade para darle su visto bueno al mismo.