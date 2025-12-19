Vuelve A Radio Conta, esta vez en beneficio de ACCEM

La 13.ª edición del programa solidario A Radio Conta llegará a la Fundación Barrié el próximo sábado 27 de diciembre, a las 17.00 horas. Cada año, esta iniciativa se celebra en beneficio de alguna entidad. En esta ocasión, lo recaudado se donará a la asociación sin ánimo de lucro ACCEM, que trabaja en la inserción social y laboral de personas migrantes en toda España.

La temática será la diáspora, un elemento fundamental en la identidad gallega, marcada durante todo el siglo XX por el deseo de cientos de miles de personas de buscar en el extranjero la prosperidad que no encontraban en su tierra.

«Aquí sabemos mucho de eso. Cuando nos faltaron el pan o la libertad, nos lanzamos sin miedo, pero con mucha morriña en las entrañas, a explorar Europa y América. Hoy, el resultado es una diáspora rica, amplia y con memoria que mantiene nuestro recuerdo en cada rincón del planeta», señaló la alcaldesa, Inés Rey, que estuvo acompañada en la presentación por el periodista Moncho Viña y por la representante de ACCEM en Galicia, Cristina Ucieda.

La cita reunirá a siete radios coruñesas públicas y privadas; RNE (que se encargará de la cobertura técnica), Radio Galega, SER, Onda Cero, RadioVoz, COPE y Radio Marca.

El acceso será libre y también se podrá seguir en directo en todas las emisoras participantes. La grabación contará con la participación de Inés Rey y del resto de portavoces municipales del Ayuntamiento. También pasarán por el micrófono el director de cine Xan Leira, los actores Luis Iglesia y Santiago Fernández, el comunicador Iván Pérez Amil, el «cazador de eclipses» Óscar Blanco, los humoristas Xosé Antonio Touriñán, David Perdomo y Leti da Taberna, el músico ganador de cinco premios Emmy José Manuel Cancela, la periodista Mónica Rebolo y el profesor Henrique Rabuñal.

Además, se hará un homenaje a Sito Sedes, el cantante de Los Satélites y leyenda de la verbena gallega que falleció en 2024.