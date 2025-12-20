Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sin buses en A Coruña en plena operación salida de NavidadLa Navidad coruñesa llega con fríoEl Superior avala el acuerdo de la Casa EscarizLa alcaldesa y su número dos, denunciados por acoso laboralEl Dépor cierra 2025 desde el techo de Segunda
instagramlinkedin

Cinco vinos para regalar esta Navidad: las recomendaciones de Javier Facal, sumiller de A Mundiña (A Coruña)

El experto da opciones para todo tipo de bolsillos

Javier Facal, sumiller de A Mundiña

Javier Facal, sumiller de A Mundiña / Casteleiro

Adrián Lede

Para los amantes del buen vino, una botella de calidad puede ser un regalo diferencial en estas fiestas. A pocos días de la Navidad y con Reyes a la vuelta de la esquina, pedimos a un experto de A Coruña que nos recomiende cinco vinos para marcar la diferencia.

Javier Facal es un experimentado sumiller que trabaja en A Mundiña, un restaurante especializado en pescados y mariscos que se sitúa entre los más prestigiosos de la ciudad. El experto hace cinco recomendaciones y nos deja una pequeña descripción de cada vino.

Espumoso Martín Códax 85 Meses Magnum — Precio aprox.: 120–180 €

Martín Códax 85

Martín Códax 85 / LOC

En todas las celebraciones no debe de faltar un espumoso de calidad. Martín Códax, tras años de trabajo, ha elaborado un espumoso de 85 meses en rima, versión Magnum, que se convierte en un imprescindible en las cartas de los grandes restaurantes.

A Coroa — Precio aprox.: 14–17 €

A Coroa

A Coroa / LOC

La uva godello se ha convertido en tendencia y moda, en Valdeorras, donde atesoran calidad, y detrás de una gran familia encontramos A Coroa, abriéndose un abanico de armonías en la mesa.

Finca Agochada — Precio aprox.: 20–21 €

Finca Agochada

Finca Agochada / LOC

Ribeiro, la más antigua de las denominaciones en Galicia, siempre elegante, donde en el valle del Avia la fruta de la Treixadura y el frescor de la Caiño se equilibran a la perfección, representado por un pequeño proyecto en la parroquia de San Andrés: Finca Agochada.

Hispania Tinto de Territorio Luthier — Precio aprox.: 33–35 €

Hispania Tinto de Territorio Luthier

Hispania Tinto de Territorio Luthier / LOC

"En Aranda del Duero, desde una bodega joven elaboran y afinan como unos artesanos vinos que expresan la esencia de la Ribera del Duero más moderna: frescos, intensos y con cuerpo; nos sorprenderá".

Sauci Naranja — Precio aprox.: 11–15 €

Sauci Naranja

Sauci Naranja / LOC

Para un postre o una entretenida sobremesa nos encontramos un vino dulce diferente, con maceración de pieles de naranjas amargas y 10 años de crianza, resultando un vino dulce y cítrico; no nos dejará indiferentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
  2. Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
  3. A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
  4. Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
  5. David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
  6. De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
  7. El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
  8. Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido

Detenido por herir con un arma blanca a una compañera de piso en Riazor

Detenido por herir con un arma blanca a una compañera de piso en Riazor

Cinco vinos para regalar esta Navidad: las recomendaciones de Javier Facal, sumiller de A Mundiña (A Coruña)

Cinco vinos para regalar esta Navidad: las recomendaciones de Javier Facal, sumiller de A Mundiña (A Coruña)

Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: "Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias"

Pepe Rodríguez, hostelero de A Coruña que se jubila tras casi 50 años: "Mi mejor recuerdo fue la Liga del Dépor, tuve que cerrar porque se agotaron las existencias"

Antía Pinal: de cantar en las calles de A Coruña a ganar 'La Voz 2025' en Antena 3

Familias del CEIP de Prácticas vuelven a reclamar una escuela «segura y digna»

Familias del CEIP de Prácticas vuelven a reclamar una escuela «segura y digna»

Manolo Losada se jubila tras más de 30 años de ‘racioncita’ en el colegio Calasanz de A Coruña

Adri Méndez, do grupo De Ninghures: «A música tradicional segue viva porque foi mudando cos tempos»

Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña denan casas y negocios a oscuras

Cortes de luz en diversos barrios de A Coruña denan casas y negocios a oscuras
Tracking Pixel Contents