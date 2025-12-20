Cinco vinos para regalar esta Navidad: las recomendaciones de Javier Facal, sumiller de A Mundiña (A Coruña)

Para los amantes del buen vino, una botella de calidad puede ser un regalo diferencial en estas fiestas. A pocos días de la Navidad y con Reyes a la vuelta de la esquina, pedimos a un experto de A Coruña que nos recomiende cinco vinos para marcar la diferencia.

Javier Facal es un experimentado sumiller que trabaja en A Mundiña, un restaurante especializado en pescados y mariscos que se sitúa entre los más prestigiosos de la ciudad. El experto hace cinco recomendaciones y nos deja una pequeña descripción de cada vino.

Espumoso Martín Códax 85 Meses Magnum — Precio aprox.: 120–180 €

Martín Códax 85 / LOC

En todas las celebraciones no debe de faltar un espumoso de calidad. Martín Códax, tras años de trabajo, ha elaborado un espumoso de 85 meses en rima, versión Magnum, que se convierte en un imprescindible en las cartas de los grandes restaurantes.

A Coroa — Precio aprox.: 14–17 €

A Coroa / LOC

La uva godello se ha convertido en tendencia y moda, en Valdeorras, donde atesoran calidad, y detrás de una gran familia encontramos A Coroa, abriéndose un abanico de armonías en la mesa.

Finca Agochada — Precio aprox.: 20–21 €

Finca Agochada / LOC

Ribeiro, la más antigua de las denominaciones en Galicia, siempre elegante, donde en el valle del Avia la fruta de la Treixadura y el frescor de la Caiño se equilibran a la perfección, representado por un pequeño proyecto en la parroquia de San Andrés: Finca Agochada.

Hispania Tinto de Territorio Luthier — Precio aprox.: 33–35 €

Hispania Tinto de Territorio Luthier / LOC

"En Aranda del Duero, desde una bodega joven elaboran y afinan como unos artesanos vinos que expresan la esencia de la Ribera del Duero más moderna: frescos, intensos y con cuerpo; nos sorprenderá".

Sauci Naranja — Precio aprox.: 11–15 €

Sauci Naranja / LOC

Para un postre o una entretenida sobremesa nos encontramos un vino dulce diferente, con maceración de pieles de naranjas amargas y 10 años de crianza, resultando un vino dulce y cítrico; no nos dejará indiferentes.