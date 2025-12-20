Un concierto por sorpresa

Las personas que paseaban ayer por la tarde por la calle Compostela se llevaron una grata sorpresa musical. El grupo Escuchando Elefantes dio un concierto callejero que hizo disfrutar a las decenas de personas que se paraban a escuchar las canciones del dúo coruñés. Silvia Rábade y Carlos Tajes hicieron vibrar a los viandantes con sus grandes temas. El grupo publicó recientemente su último disco, Momento, dando un concierto en el Playa Club.