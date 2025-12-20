Cuatro módulos interactivos sobre IA en la Domus

La Domus prepara una importante renovación de su exposición permanente con la instalación de cuatro nuevos módulos interactivos dedicados a la Inteligencia Artificial (IA). Esta actuación forma parte del proyecto Viaje al Centro de la Inteligencia Artificial, que busca acercar a la ciudadanía los principios, aplicaciones y retos éticos de esta tecnología llamada a transformar la sociedad.

Los nuevos módulos estarán distribuidos en diferentes áreas temáticas de la Domus, integrándose en la narrativa expositiva existente: genética, nutrición y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), neurociencia y la propia imagen.