Cuatro módulos interactivos sobre IA en la Domus
A Coruña
La Domus prepara una importante renovación de su exposición permanente con la instalación de cuatro nuevos módulos interactivos dedicados a la Inteligencia Artificial (IA). Esta actuación forma parte del proyecto Viaje al Centro de la Inteligencia Artificial, que busca acercar a la ciudadanía los principios, aplicaciones y retos éticos de esta tecnología llamada a transformar la sociedad.
Los nuevos módulos estarán distribuidos en diferentes áreas temáticas de la Domus, integrándose en la narrativa expositiva existente: genética, nutrición y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), neurociencia y la propia imagen.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido