Detenido por herir con un arma blanca a una compañera de piso en Riazor

La Policia Nacional ha detenido a un joven pasadas las dos y media de la tarde por intento de homicidio a una de sus compañeras de piso, en el número 28 del Paseo de Ronda, en Riazor. La investigación está abierta, aunque fuentes cercanas al caso indican que, en principio, no es un caso de violencia machista, ya que víctima y agresor no son ni fueron pareja.

Un detenido por herir con arma blanca a una compañera de piso en Riazor / Carlos Pardellas

La mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) con cortes en el cuello que le habría hecho el agresor con un arma blanca y, según fuentes cercanas a la investigación, en estado grave.

A la zona se desplazaron también los Bomberos, ya que, en el transcurso de la reyerta, alguno de los implicados le prendió fuego a un colchón, lo que produjo una gran humareda, que fue visible desde diferentes puntos de la ciudad.