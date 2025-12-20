¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 20 de diciembre
Diversos conciertos o funciones infantiles, entre los eventos para este penúltimo día de la semana
El show de Bluey
12.00, 16.00 y 18.30 horas | El musical basado en esta serie de animación para niños ofrece hoy tres funciones con precios a partir de 31 euros. Los menores de 16 años deben ir acompañados de adultos.
Coliseum
Concierto de Os Carismáticos
22.00 horas | La banda surgida en El Náutico de San Vicente do Mar cierra su gira en A Coruña con un concierto a cuyo término habrá una fiesta amenizada por el Dj Chema SN.
Playa Club
Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre
20.00 horas | El ciclo municipal Folk en el Colón ofrece la actuación del músico coruñés, que interpretará los temas de su último disco. Entradas de 14 a 20 euros.
Teatro Colón
Brothers in Band
20.30 horas | El grupo tributo a Dire Straits liderado por Angelo Fumarola celebra con este concierto sus cuarenta años en los escenarios rindiendo homenaje a la banda de Mark Knopfler. entradas desde 35,4 euros.
Palacio de la Ópera
Actuación de Danny Boy-Rivera
19.00 horas | Stand up es el título del espectáculo que ofrece el humorista, en el que expone su visión de la vida. Las entradas tienen un precio de 15,8 euros.
Afundación
‘Armouse o belén’
17.30 horas | El proyecto artístico e inclusivo Comunitarte ofrece esta actuación, que simula grabar un programa televisivo con actores con y sin discapacidad, la obra está dirigida por Victoria Teijeiro.
Plaza de María Pita
