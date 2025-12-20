Lupa sobre el pacto de descentralizar Medicina: la Universidade da Coruña vigila que no se cambie el acuerdo

Desbloqueo de la descentralización de Medicina por parte de la Universidade de Santiago de Compostela (USC); apoyo, condicionado, de la facultad compostelana; y advertencia, por parte de la Universidade da Coruña (UDC) de que vigilará que no se modifique el pacto para llevar docencia a A Coruña y Vigo. El rector de la USC, Antonio López, respiraba este viernes aliviado por el cambio de postura de la facultad de Medicina el jueves, pues su rechazo inicial se modificó tras un intenso proceso negociador entre su equipo y el decanato. La USC había decidido aplazar la votación del acuerdo descentralizador el 28 de noviembre por la postura de la facultad y el posicionamiento de las candidatas al rectorado reclamando que se tuviera en cuenta esa posición. Le dio luz verde, finalmente, este viernes, con la votación favorable de un consello de goberno extraordinario. López se mostró convencido de que no habrá problemas para incorporar las peticiones trasladas por la facultad para apoyar el acuerdo, y afirmó que ya las conocen las otras dos universidades gallegas y la Xunta, y que no pusieron pegas al respecto.

Pero la Universidade da Coruña, que ya aprobó su adhesión del acuerdo y consideró este viernes «positiva» la ratificación de la de Santiago, señaló también que la descentralización debe hacerse «en los términos establecidos» en el documento pactado entre las tres universidades. El plan de descentralización, que congela la petición de la UDC para una nueva facultad en A Coruña aunque no la anula, prevé que el próximo año docente, el de 2026 y 2027, se descentralice la enseñanza práctica del quinto curso. Al año siguiente le tocará el turno a la docencia teórica de ese año, y, en el 2028-2029, a las clases de cuarto.

El documento, insiste la UDC, fue «muy dialogado». Si bien hay una comisión de seguimiento que debe evaluar la ejecución del convenio, la Universidade coruñesa insiste en que esta no tiene competencias «para aplicar modificaciones sustanciales al texto», como los porcentajes de profesorado que corresponden a cada institución académica o «la autonomía de las entidades docentes». «Esperamos seguir avanzando al tiempo que velaremos por su cumplimiento en los términos acordados», resume la Universidade.

Sobre las peticiones de la facultad compostelana, Antonio López afirmó este viernes que salvo «la reticencia sobre la posibilidad de que profesorado de otras universidades pudiese participar en un 50-50» en las unidades docentes, algo que calificaba de «término esencial del acuerdo que no se va a cambiar», y el calendario, «todo lo demás» que pide el centro tiene «cabida a través de la vía de la comisión de seguimiento». El acuerdo, defendió el rector, es «muy buena solución para nuestra facultad y para nuestra titulación», y prometió que se van a «llevar a cabo» reclamaciones de la facultad.

Así, afirmó que «todos estamos de acuerdo en que el estudiantado tenga voz y voto en esa comisión de seguimiento», y «no va a haber problema de que se garantice tampoco que el alumnado pueda superar las materias pendientes». Sobre el profesorado, indicó que «independiente de la unidad docente en la que trabaje», el marco de regulación y la coordinación de materias «dependerá de la Universidad que es responsable de la titulación, que la de Compostela».

Bien distinta sonaba su comparecencia de este viernes al comunicado emitido el 24 de noviembre cuando, tras conocerse que la xunta de facultade no apoyaba el pacto, admitía su «profundo sentimiento de frustración» y se mostraba convencido de que se estaba perdiendo una gran oportunidad para evitar «la fragmentación de unos estudios de Medicina que, lamentablemente, parece cada vez más próxima».

Algo que finalmente parece haber conseguido evitar, al menos de momento, gracias a tres semanas de intensa negociación entre el rectorado y el decanato, en un ambiente no exento de presión por parte del resto de actores implicados y que, ahora sabemos, al menos en los últimos días estuvieron convenientemente informados sobre las demandas que habría que incorporar como hoja de ruta a la comisión de seguimiento para que la facultad aprobara el documento descentralizador, como así hizo este jueves por 64 votos a favor, 21 en contra y cuatro en blanco.

La Xunta aplaude el desbloqueo

Con la ratificación por parte de la USC, solo queda que lo haga la Universidade de Vigo el próximo martes para su puesta en marcha, puesto que la de A Coruña ya lo hizo hecho en noviembre; así como las dos consellerías implicadas, la de Educación y Sanidade, según avanzó Antonio López. El arranque oficial de la descentralización del segundo ciclo tendrá lugar el 21 de enero con la constitución de la comisión de seguimiento, cuando está previsto que se solicite ya formalmente la presencia de una representación del alumnado de Medicina en todo el proceso, tal y como reivindicó este jueves la xunta de facultade para darle su visto bueno.

La Xunta aplaudió este viernes el visto bueno de la USC, y las Consellerías de Sanidade y Educación, consultadas por Europa Press, celebraron la universidad compostelana haya resuelto sus «discrepancias internas». «Se valida así el acuerdo alcanzado entre las universidades para la descentralización de los estudios de Medicina «apunta el Gobierno gallego. La Xunta defiende la descentralización como la «fórmula idónea» para dar la «mejor formación» a los futuros médicos.

Vigo votará el martes pero mantiene plan B

La Universidade de Vigo (UVigo) es la única de las tres gallegas que queda por ratificar el pacto para descentralización de Medicina, tras el visto bueno de A Coruña y Santiago, y celebrará el próximo martes una sesión extraordinaria para darle luz verde. Pero, al igual que la Universidade da Coruña, mantiene un proyecto para solicitar una facultad de Medicina propia, congelado, pero no anulado, por el pacto de descentralización. El rector vigués, Manuel Reigosa, indicó este viernes en el claustro que «sea cual sea la decisión que tomemos el martes, la Universidade va a seguir trabajando para tener en cualquier momento, si es preciso utilizarla, una petición formal bien hecha, bien articulada, de la titulación. Reigosa Aprovechó para agradecer el trabajo que está desarrollando tanto la comisión interna «capitaneada por África González y Alfonso Lago», como la compuesta por asesores externos para este fin.

Y, según recordó, el pacto tiene «cláusula de desestimiento», una «herramienta» para que la UVigo se salga del acuerdo y pida su grado propio, si se incumplen plazos o posicionamientos. La UDC también ha dejado claro que esta posibilidad está encima de la mesa si no se respecta el pacto. En su informe al claustro, el rector defendió el texto consensuado por los rectores y las consellerías de Sanidade y Educación porque, «como un buen acuerdo, era insatisfactorio para todas las partes, pero era equilibrado», y se mostró favorable a considerar las peticiones de la facultad de Medicina compostelana para admitir la descentralización. «Creo que muchos de ellos tienen plena racionalidad», defendió, y se trata de «cosas interesantes».