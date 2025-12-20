El PP acusa al BNG de "dar la espalda a las víctimas" en las denuncias por acoso contra Inés Rey y Lage Tuñas

El portavoz del Grupo Municipal del PP, Miguel Lorenzo, acusa al BNG de colocarse del lado de los denunciados por acoso, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y su número dos, José Manuel Lage Tuñas, en lugar de posicionarse con las denunciantes, las exconcejalas Eva Martínez Acón y Esther Fontán. "El BNG tenía que elegir entre apoyar a los denunciados por acoso o a las víctimas del acoso y el BNG no ha tardado en elegir: apoya a los denunciados y da la espalda a las víctimas. Han elegido convertirse en sus cómplices", ha comentado Lorenzo, que afea también a los nacionalistas que hayan reducido los hechos a un resunto "hostigamiento" a "broncas y malos modos" y descartado el acoso al entender que la relación que les unía no era de "jefes y personal subordinado".

"¿Por qué el BNG en A Coruña es tolerante ante estas acusaciones y no en el resto de casos?", se pregunta Lorenzo, que pide la dimisión tanto de la alcaldesa como del portavoz municipal. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, en sus declaraciones a los medios pidió al PSOE que "investigue y aclare lo sucedido"

Rey se ha defendido de las acusaciones alegando que son "absolutamente falsas".