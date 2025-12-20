Protesta en el Chuac: USO y UGT inician en A Coruña movilizaciones para exigir "mejoras" para los vigilantes
Han convocado una concentración el lunes 22 delante del servicio de Urgencias del Hospital coruñés
Europa Press
USO y UGT iniciarán el lunes, 22 de diciembre un calendario de movilizaciones --sin fecha de finalización-- ante el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) para exigir "mejoras laborales" para los vigilantes de seguridad de las instalaciones hospitalarias.
Tal y como han señalado los sindicatos en una nota de prensa, la primera concentración sera a las 11.30 horas ante el Chuac y será la primera cita de un calendario de movilizaciones que se desarrollará en distintas localidades de Galicia y ante diferentes entidades, entre ellas la Consellería de Sanidade.
Todo ello después de que el pasado fin de semana ambos sindicatos denunciasen una nueva agresión a un vigilante del Hospital de Oza, dependiente del Chuac, en la que perdió parte de una de las orejas a causa del mordisco de un paciente.
"No es una protesta puntual. Es el inicio de un conflicto que se mantendrá en el tiempo mientras no haya respuestas reales por parte de la Administración", han advertido, señalando directamente a la Consellería de Sanidade por su responsabilidad en el modelo de contratación y en la falta de control sobre las condiciones en que se presta este servicio.
Entre las principales reivindicaciones están mejoras salariales y laborales; el "refuerzo inmediato" de las plantillas en los centros con mayor conflictividad; "más medios y protocolos eficaces" frente a las agresiones; y un cambio de modelo que "deje de priorizar el bajo coste frente a la seguridad y la dignidad laboral".
Con todo, han realizado un llamamiento a la participación del colectivo afectado y del conjunto de trabajadores del sistema sanitario público gallego, advirtiendo de que las movilizaciones se extenderán y se intensificarán si no se producen avances.
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido