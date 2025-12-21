Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arrancan los talleres de Navidad en los centros cívicos

RAC

A Coruña

Este sábado empezaron los talleres de Navidad en los centros cívicos, destinados a niños de entre cuatro y doce años. Papá Noel visita las actividades, que hoy se desarrollarán en Pescadores (16.00 horas), A Silva (17.00 horas) y O Birloque (17.00 horas). Este lunes, día 23, cierra el ciclo con obradores en los centros cívicos de Santa Lucía (10.00 horas) y Sagrada Familia (11.00 horas).

