Arrancan los talleres de Navidad en los centros cívicos
A Coruña
Este sábado empezaron los talleres de Navidad en los centros cívicos, destinados a niños de entre cuatro y doce años. Papá Noel visita las actividades, que hoy se desarrollarán en Pescadores (16.00 horas), A Silva (17.00 horas) y O Birloque (17.00 horas). Este lunes, día 23, cierra el ciclo con obradores en los centros cívicos de Santa Lucía (10.00 horas) y Sagrada Familia (11.00 horas).
- Dos cadenas abren en Marineda City sus primeras tiendas en Galicia, donde habrá nuevas inauguraciones
- Accidente mortal en A Coruña: una mujer de 49 años fallece al salirse un coche de la calzada en Alfonso Molina
- A Coruña propondrá que la estación intermodal reciba el nombre de María Casares
- Dos exconcejalas de A Coruña denuncian a la alcaldesa y a su 'número dos' por acoso laboral
- David Bisbal pasea por Santa Cruz de Oleiros tras cantar el 'Burrito sabanero' en A Coruña: '¡Qué maravilla!
- De ilusión a pesadilla: Una artesana abandona el poblado navideño de A Coruña tras volar el techo de su puesto
- El auténtico sabor de China se extiende a Monte Alto: «Para nosotros, A Coruña es la ciudad ideal»
- Multa de 20.000 euros a un bar del Orzán de A Coruña por exceso de ruido