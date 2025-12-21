Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo

Un avión de Air Europa con destino a A Coruña ha regresado a Madrid tras recibir el impacto de un rayo.

Las aeronaves están preparadas para este tipo de incidentes, pero la compañía optó por volver a Madrid para pasar la pertinente revisión técnica, según explican desde la plataforma Vuela más alto.

La llegada de este avión estaba prevista para pasadas las ocho de la tarde. Los pasajeros serán embarcados en otro vuelo, explican desde el colectivo. La llegada está prevista para cerca de la medianoche.